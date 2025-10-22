Przełom w sprawie remontu ulicy Olsztyńskiej. Padła ważna data

10 października Urząd Miasta Torunia poinformował w komunikacie, że jeszcze w tym miesiącu władze grodu Kopernika podpiszą umowę ws. przebudowy ulicy Olsztyńskiej. - To bardzo wyczekiwana inwestycja na mapie drogowej Torunia - podkreślił prezydent Paweł Gulewski.

Umowa została podpisana 22 października. Poznaliśmy planowany termin zakończenia prac!

Toruń: Ulica Olsztyńska do remontu. Kiedy zakończą się prace?

O przełomie w sprawie przebudowy ulicy Olsztyńskiej w Toruniu pisaliśmy w tym miejscu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, umowa została podpisana jeszcze w październiku. Teraz spółka Balzola Polska Sp. z o.o ma 30 miesięcy na zrealizowanie zadania. Według tego planu, nową Olsztyńską pojedziemy pod koniec kwietnia 2028 roku.

- W pierwszym etapie trzeba przygotować dokumentację i zatwierdzić u zamawiającego. Zgodnie z planem, ma to się stać do końca pierwszego kwartału. Później wchodzimy na roboty, co zapewne nastąpi w kwietniu. Jest to trudna inwestycja, zmierzymy się m.in. z kolizją, tj. współpracą z Polskimi Kolejami Państwowymi (PKP) - powiedział nam Andrzej Rogiński, członek zarządu firmy Balzola.

Inwestycja pochłonie 103 miliony zł. Co zyskają mieszkańcy Torunia? W ramach projektu planuje się: