Tragedia w zakładzie budowlanym w Toruniu. Na nic rozpaczliwa reanimacja

To tragedia z 27 października 2023 roku. Mężczyzna rozpoczynał dzień pracy wcześnie rano. Jak podaje lokalny serwis "Oto Toruń" - na terenie zakładu był już ok. 6:00. Niestety, pracownik stracił przytomność. W zakładzie pracy trwała rozpaczliwa reanimacja, a przybyli na miejsce ratownicy przetransportowali poszkodowanego do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy pacjent zmarł. Państwowa Inspekcja Pracy podaje, że przyczyną było pęknięcie tętniaka.

W minionym miesiącu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego doszło do czterech śmiertelnych wypadków przy pracy. Rodzinom i bliskim ofiar składamy wyrazy współczucia. Wszystkie przyczyny i okoliczności tragicznych zdarzeń wyjaśniają inspektorzy i policjanci.

