Sprawę wyjaśnia policja

Tragiczna śmierć młodej kobiety w stawie! Wcześniej uderzyła autem w łosia [ZDJĘCIA]

Wracamy do tragicznego wypadku na terenie Kujawa i Pomorza. Golubsko-dobrzyńscy policjanci pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności i przyczyny wypadku, do którego doszło w miejscowości Kolonia Lipnica. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że 25-latka podczas manewru wyprzedzania uderzyła w przebiegającego łosia, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do stawu - wyjaśnia rzecznik policji. Niestety życia kobiety nie udało się uratować...