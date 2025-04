Tragiczny finał poszukiwań pod Włocławkiem. Ciało mężczyzny dryfowało w stawie

We wtorek, 15 kwietnia, o godzinie 12:18 służby ratunkowe zostały powiadomione o zaginięciu mężczyzny pracującego przy stawie w miejscowości Ossówek (gmina Kowal, powiat włocławski). Informacja dotarła zarówno do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku, jak i do Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Kruszwicy.

Na miejsce natychmiast zadysponowano zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 we Włocławku oraz druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu. Po dotarciu na miejsce ratownicy wydobyli mężczyznę z wody i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Reanimacja trwała blisko trzydzieści minut.

Około godziny 12:50 na miejsce dotarł Zespół Ratownictwa Medycznego. Niestety, mimo wysiłków strażaków i ratowników, życia 61-letniego mężczyzny nie udało się uratować.

Przyczyny i okoliczności tragicznego zdarzenia są obecnie ustalane przez policję.