Tragiczny wypadek pod Golubiem-Dobrzyniem! Zginęła jedna osoba

Informację o wypadku potwierdził dyżurny ze stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Jak wyjaśnił, do zdarzenia doszło w poniedziałek, 14 października chwilę po godzinie 21:20. To wtedy do służb wpłynęło zgłoszenie o wypadku, w miejscowości Podzamek Golubski.

Na drodze wojewódzkiej 554 zderzyły się dwa samochody osobowe. Z komunikatu wynika także, że na miejscu zginęła jedna osoba, a aż cztery zostały ranne.

DW554 w miejscu wypadku była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej, policjanci, ratownicy medyczni oraz prokurator.