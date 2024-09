Trener Piotr Baron zabrał głos po awansie KS Apatora Toruń. Ważne słowa o Sajfutdinowie

Wilfredo Leon wyróżniony. Czegoś takiego jeszcze nie miał. Uśmiechał się od ucha do ucha

Po pierwszych meczach ćwierćfinałowych PGE Ekstraligi wydawało się, że sytuacja KS Apatora Toruń jest bardzo zła. Torunianie przegrali domowe starcie z ebut.pl Stalą Gorzów (42:48) i ich akcje nie stały zbyt wysoko. Tymczasem rewanż na Stadionie im. Edwarda Jancarza zakończył się wynikiem 51:39 na korzyść drużyny Stanisława Chomskiego, co... wystarczyło do awansu! Wszystko za sprawą bolesnej porażki ZOOleszcz GKM-u Grudziądz z Betard Spartą Wrocław. "Anioły" na pewno pojadą o medal. Pozostaje pytanie, o jaki.

To był mega trudny, szczególny mecz, na którym nam bardzo zależało. Rozmawialiśmy już przed spotkaniem i wskazywaliśmy, że każdy mały punkcik może być na wagę złota. Każdy miał pilnować, aby te punkty nie uciekały. Jakoś nam się udało uzbierać tyle, ile potrzebowaliśmy, choć nie wszyscy pojechali dobre zawody - podkreślił trener Piotr Baron.

KS Apator wyszarpał awans w ostatnim wyścigu niedzielnych zawodów. Para Lambert - Dudek została tylko przedzielona przez Andersa Thomsena, co dało "Aniołom" pozycję szczęśliwego przegranego. Torunianie o finał powalczą z Orlen Oil Motorem Lublin. To trudny rywal, ale biorąc pod uwagę fakt, iż wielu kibiców już wieszczyło koniec sezonu, to w grodzie Kopernika nikt nie zamierza narzekać.

Trener Baron wskazał, że przed wyścigami nominowanymi trwała dyskusja na temat odpowiedniego wykorzystania pól startowych. Gonitwa nr 14 nie poszła po myśli szkoleniowca, ale chwilę później przyszedł szczęśliwy finał. Po spotkaniu nie mogło zabraknąć pytania o stan zdrowia Wiktora Lamparta, który zaliczył bardzo groźny upadek po kontakcie z Szymonem Woźniakiem.

- Wiktorowi "zgasło światło". Pojechał do szpitala na badania. Będziemy dzwonić i dowiadywać się więcej - powiedział krótko trener Baron. Dopytany o sytuację zdrowotną Emila Sajfutdinowa, przekazał nowe wieści. - Emil wróci. Myślę, że na przyszły tydzień - zdradził szkoleniowiec.

Dziennikarze Canal+ Sport dopytali o tę kwestię Adama Krużyńskiego z rady nadzorczej KS Toruń. Działacz poinformował, że Sajfutdinow ma zwolnienie lekarskie, obowiązujące do środy. W czwartek (5 września) ma podjąć próbę wyjazdu na trening.

W drugim półfinale PGE Ekstraligi, ebut.pl Stal Gorzów zmierzy się z Betard Spartą Wrocław. Godziny spotkań półfinałowych zostaną podane w osobnym komunikacie PGE Ekstraligi.