Trumna z ciałem leżała na środku drogi. Nie odpowiedzą za znieważenie zwłok

Nagranie, na którym widać trumnę, leżącą na środku ulicy wywołało mnóstwo komentarzy w sieci. Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek, 24 kwietnia 2023 roku. Trumnę szybko zabrali przedstawiciele zakładu pogrzebowego, ale świadek, który nagrał całą scenkę postanowił podzielić się filmem z internautami. - Wyjaśniamy, czy w tej sprawie mamy do czynienia z przestępstwem zbezczeszczenia zwłok, czy jest to wykroczenie - powiedziała dziennikarzowi "Super Expressu" aspirant Justyna Skrobiszewska, rzeczniczka prasowa policji w Golubiu-Dobrzyniu.

- Nic takiego się nie stało. Każdemu to się może zdarzyć, nie róbcie z tego sensacji - usłyszał reporter "Super Expressu" od przedstawicieli zakładu pogrzebowego, odpowiedzialnego za całe zdarzenie.

- Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających oraz przesłuchaniu przedstawiciela strony pokrzywdzonej w dniu 4 maja 2023 roku wydano postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego z art. 262 par 1 kk - przekazał Przemysław Oskroba, Prokurator Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu, cytowany przez tvn24.pl.

Przyczyną całego zdarzenia miała być awaria zamka tylnych drzwi oraz znaczne nachylenie drogi w Golubiu-Dobrzyniu. Na ten moment rodzina zmarłego nie zaskarżyła decyzji prokuratury. Pod tekstem znajdziecie galerię ze zdjęciami z nietypowego zdarzenia. Jeżeli pojawią się nowe okoliczności w tej sprawie, to wówczas poinformujemy o tym naszych czytelników.

