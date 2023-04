Turyści skorzystają w tym roku z Bulwaru Filadelfijskiego? Władze Torunia widzą światełko w tunelu

Akcja ITD i policji na obwodnicy Wąbrzeźna. Przewoził to w tragicznym stanie!

Remont Bulwaru Filadelfijskiego wzbudza ogromne emocje nie tylko wśród mieszkańców Torunia. Na początku kwietnia całą Polskę obiegły materiały, mówiące o znalezieniu na placu budowy ludzkich kości. Coraz to nowsze odkrycia opóźniają zakończenie inwestycji. Wstępne szacunki mówią, że przez tę część Torunia przejedziemy dopiero w drugiej połowie października. Wyłonienie wykonawcy prac archeologicznych może przesunąć otwarcie o kolejne tygodnie. Pojawiła się jednak szansa na to, by jeszcze w wakacje skorzystać z bulwaru.

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Toruniu o Bulwarze Filadelfijskim

- Taki odcinek pomiędzy ulicą Żeglarską a Mostową, tutaj w strefie pawilonów, które do lipca powinny być przygotowane do użytkowania. Końcówka wakacji, to byłby taki pierwszy etap, kiedy moglibyśmy udostępnić część bulwaru mieszkańcom i turystom. Prowadzimy rozmowy z wykonawcą - powiedział Marcie Łazarskiej z Radia ESKA Toruń Sławomir Wiśniewski, dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta w Toruniu.

Póki co mówimy o tym, że wspomniana część mogłaby zostać udostępniona w sierpniu. Wszystko jednak będzie zależeć od dynamiki prac. O ewentualnych przełomach w sprawie Bulwaru będziemy was informować na bieżąco. Pod tekstem zamieszczamy galerię ze zdjęciami z terenu prac remontowych. Zobaczcie, jak obecnie wygląda Bulwar Filadelfijski w centrum Torunia!

