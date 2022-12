Twarde Pierniki padły w Arenie Toruń! Astoria Bydgoszcz lepsza w derbach

Nikt nie chciał rozpocząć 2023 roku na ostatnim miejscu w tabeli Energa Basket Ligi. Twarde Pierniki i Astoria zdawały sobie sprawę z wagi ostatniego grudniowego spotkania. Po dwóch zwycięstwach z rzędu (w pokonanym polu Spójnia Stargard i MKS Dąbrowa Górnicza) humory w grodzie Kopernika nieco się poprawiły, ale wciąż jest co nadrabiać. Derbowe starcie z Enea Abramczyk Astorią było ostatnim przed długą serią wyjazdową, więc podopieczni Milosa Mitrovicia chcieli pokazać się swoim kibicom z dobrej strony. Nastroje mieli zamiar popsuć bydgoszczanie, którzy 17 grudnia rozegrali prawdopodobnie najlepszy mecz w sezonie, pokonując Kinga Szczecin 104:103.

Twarde Pierniki - Astoria, relacja z meczu Energa Basket Ligi

Pierwsza kwarta była bardzo nierówna. Po celnej "trójce" Vasilije Pusicy, Twarde Pierniki prowadziły 9:3, a po skutecznych akcjach Brunka i Aarona Cela zrobiło się 15:7. Trener gości Marek Popiołek wziął czas i jego podopieczni wrócili na parkiet z mocnym postanowieniem poprawy. Astoria zaliczyła serię 8:0, co skutkowało remisem. Szkoleniowiec Twardych Pierników nie pozostawał dłużny rywalom i zareagował przerwą na żądanie. Po niej gospodarze dorzucili cztery punkty. Na krótką przerwę oba zespoły zeszły przy wyniku 19:15.

Drugą odsłonę zmagań celnym rzutem za trzy rozpoczął Mike Smith, na co odpowiedział lay upem Stefan Kenić. W kolejnych minutach podopieczni Mitrovicia budowali swoją przewagę. Znakomite wejścia zaliczyli Wojciech Tomaszewski i Kacper Gordon. Ten drugi rzucił trzy "trójki", a Tomaszewski popisał się rzutem z dystansu i efektownym wsadem. Przy stanie 33:22 trener Popiołek poprosił o przerwę, ale tym razem nie przyniosła ona oczekiwanego rezultatu, a przynajmniej nie od razu. Po skutecznych akcjach Sterlinga Gibbsa i Cela było nawet 45:30. Wtedy serię ośmiu punktów zanotowali przyjezdni. Na lidera Astorii wyrastał tego dnia Myke Henry, ale na siedem sekund przed końcem drugiej kwarty Amerykanin zaliczył prostą stratę, z czego skrzętnie skorzystał Sterling Gibbs. Przed dłuższą przerwą Twarde Pierniki prowadziły 47:38, choć mogły uciec zdecydowanie bardziej.

Początek trzeciej kwarty to dobra akcja Brunka, ale były to złe miłego początki Twardych Pierników. Od stanu 53:48, 8 punktów zdobyli goście i po raz pierwszy tego dnia objęli prowadzenie. Z minuty na minutę rozkręcał się Benjamin Simons, swoje robili też Henry i Mike Smith. Po trójce tego ostatniego zrobiło się 64:56 na korzyść przyjezdnych z grodu nad Brdą. Astoria wyraźnie przejęła inicjatywę i po wymianie ciosów skończyła trzecią kwartę z siedmiopunktowym prowadzeniem.

W ostatniej kwarcie gospodarze rzucili się do odrabiania strat, ale kiedy wydawało się, że już są o krok od dogonienia swojego rywala, znakomicie za trzy rzucał Ben Simmons, a bezcenną akcję 2+1 dorzucił Nathan Cayo. Na minutę i 11 sekund przed końcem Myke Henry zebrał piłkę po niecelnym rzucie wolnym, co de facto oznaczało koniec marzeń o wygranej Twardych Pierników. Ostatnie sekundy to jeszcze dwa celne rzuty wolne Kacpra Gordona i "trójka" Sterlinga Gibbsa, ale to dało jedynie kosmetykę wyniku.

Dzięki znakomitej trzeciej kwarcie, rewelacyjnym rzutom z dystansu Simmonsa i zimnej krwi w końcówce, to Astoria uniknęła początku 2023 roku na ostatnim miejscu w tabeli. Dla torunian to smutne podsumowanie kompletnie nieudanej, pierwszej części sezonu 2022/23. Pod tekstem prezentujemy kilka zdjęć z Areny Toruń. Materiały autorstwa Róży Koźlikowskiej.

Twarde Pierniki Toruń - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 88:92 (19:15, 28:23, 15:31, 26:23)

