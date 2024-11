Urlop dla seniora poza sezonem? W tych uzdrowiskach otrzymasz zniżki!

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła? Czy 1 listopada wystarczy msza na cmentarzu?

W Polsce mamy kilkadziesiąt miejscowości uzdrowiskowych, które co roku są chętnie odwiedzane zarówno przez kuracjuszy, jak i turystów. Nie ma się co dziwić to wyjątkowe lokalizacje na terenie naszego kraju, które mogą pochwalić się pięknymi krajobrazami, różnorodnymi atrakcjami oraz niepowtarzalnymi walorami leczniczymi.

Najwięcej odwiedzających w tego typu miejscach można zaobserwować w szczycie sezonu urlopowego, czyli na przełomie czerwca i września. Tylko niewielkie grono kuracjuszy decyduje się na turnus jesienią, a okazuje się, że o tej porze roku uzdrowiska zachwycają jeszcze bardziej! Jak to możliwe?

Jesienią miejscowości uzdrowiskowe nie są tak tłumnie oblegane, więc osoby, które przybywają tam na odpoczynek, mogą liczyć na upragniony spokój oraz ciszę. Dodatkowo to właśnie jesienią ze względu na mniejsze zainteresowanie odwiedzających, obiekty uzdrowiskowe próbują przyciągnąć do siebie gości zniżkami, więc warto na bieżąco obserwować oferty ośrodków.

Gdzie jechać na turnus jesienią? Te obiekty oferują zniżki!

Na terenie Polski funkcjonuje ogrom ośrodków uzdrowiskowych, lecz oczywiście nie wszystkie oferują zniżki dla kuracjuszy. Są jednak pojedyncze obiekty, które niemalże co roku zachęcają rabatami swoich gości do odwiedzin. Gdzie więc w tym sezonie można uzyskać zniżkę na pobyt?

Ku zdziwieniu wielu, na rabat zdecydowała się prawdziwa ikona, bowiem uzdrowisko Ciechocinek, gdzie na kuracjuszy czeka 15% zniżki na wszystkie pobyty w Domu Zdrojowym. Wystarczy tylko zarezerwować termin i zrealizować turnus do końca 2024 roku. Ciechocinek to jednak niejedyna lokalizacja z taką promocją.

Jeśli jesteście ciekawi innych ofert, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.