Rzeczniczka MZK w Toruniu przypomina, że nowa linia tramwajowa na osiedle JAR przebiegać będzie z centrum Szosą Chełmińską, ul. Długą, Legionów, Polną, Ugory, Watzenrodego, Strobanda do pętli, która powstanie przy ul Heweliusza. Znaczna część torowiska jest już niemal gotowa, ale do wykonania pozostało jeszcze kilka odcinków, w tym połączenie nowo wybudowanych torów i przebudowa układu drogowego w rejonie skrzyżowania Szosy Chełmińskiej z ul. Bema i Podgórną. - Prace na tym odcinku, na środkowej części tarczy skrzyżowania, rozpoczną się zaraz po świętach, we wtorek 11 kwietnia - informuje nas Sylwia Derengowska.

Utrudnienia w samym centrum Torunia! To skrzyżowanie zostanie zamknięte

W związku z powyższym, we wspominany wtorek (11 kwietnia 2023 r.) tuż po porannym szczycie komunikacyjnym nastąpi zamknięcie skrzyżowania ulic Szosa Chełmińska, Bema i Podgórnej w osi Bema/Podgórna. Przejazd w tej relacji na wprost będzie niemożliwy. Ruch pojazdów będzie odbywał się tylko w relacji na wprost Szosą Chełmińską (północ - południe) i w prawo na wyjeździe z ul. Bema oraz Podgórnej.

- Ponadto z ruchu pieszego i rowerowego zostanie wyłączone przejście dla pieszych i przejazd rowerowy znajdujący się przed skrzyżowaniem od strony miasta. Cały ruch rowerowy i pieszy będzie odbywał się od strony północnej, czyli przejściem i przejazdem od strony Wrzosów - przekazuje rzeczniczka toruńskiego MZK. Dla kierowców najistotniejsze będą objazdy!

Pojazdy jadące ul. Bema w kierunku ul. Podgórnej oraz osiedla Wrzosy będą skręcały w prawo w nowo wybudowaną al. 700-lecia Torunia i na wysokości ul. Dekerta będą zawracały w kierunku północnym.

Pojazdy jadące ulicą Podgórną w kierunku ul. Bema i centrum miasta będą skręcały w prawo w Szosę Chełmińską i przed skrzyżowaniem z Trasą Prezydenta Raczkiewicza będą mogły zawrócić w kierunku centrum, korzystając z tymczasowego przejazdu (przewiązki).

- Planuje się, że prace będą trwały ok. miesiąc. O kolejnych zmianach będziemy informowali z wyprzedzeniem - podsumowuje Sylwia Derengowska z MZK w Toruniu. Poniżej zamieszczamy mapkę, która powinna się przydać kierowcom z Torunia i gościom.

i Autor: MZK w Toruniu Utrudnienia w samym centrum Torunia! MZK przekazuje mapę