Uzbrojeni napastnicy zaatakowali na dworcu w Toruniu. Policja i wojsko w akcji

Toruń: Uzbrojeni napastnicy zaatakowali na dworcu. Tak wyglądała akcja

- Wiecie, co się dzieje na dworcu w Toruniu? Słychać huki i strzały, policja na miejscu - napisał do nas pan Patryk. W tym konkretnym przypadku nie byliśmy zaskoczeni i uspokajamy torunian - nic złego w grodzie Kopernika się nie dzieje. Całe zdarzenie to zaplanowane na wtorek, skoordynowane ćwiczenia służb. Działania dowódczo-sztabowe zostały przygotowane we współpracy ze spółką ReloBus.

- Scenariusz zakładał pozorowany atak uzbrojonych napastników na osoby przebywające w tym miejscu. Wzięły w nich udział policja, straż pożarna, wojskowy patrol saperski, służby medyczne, straż miejska i obsługa dworca - przekazała nam asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. Zobaczcie galerię ze zdjęciami i materiał wideo z ćwiczeń! Pod nimi znajduje się dalszy ciąg artykułu.

Na terenie dworca pojawiło się dwóch uzbrojonych mężczyzn. Jeden z nich wszedł do poczekalni, gdzie zostawił ładunek. Drugi z mężczyzn próbował mu przeszkodzić i został opryskany gazem drażniącym. Napastnik wyszedł i dołączył do drugiego agresora. Obaj weszli do autobusu z kierowcą i pasażerami. Agresorzy grozili kierowcy i ugodzili go nożem - przekazała szczegóły scenariusza ćwiczeń asp. Dominika Bocian.

Ćwiczenia trwały dwie godziny, pasażerowie zostali poinformowani o utrudnieniach na dworcu autobusowym.

