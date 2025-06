Wywiadowcy złapali poszukiwanego 28-latka w Toruniu. Przeszukanie pogrążyło mężczyznę

Poszukiwany 28-latek wpadł w ręce toruńskiej policji. Miał przy sobie narkotyki

Jak informuje st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu, do zatrzymania doszło w poniedziałek, 2 czerwca 2025 roku na jednej z ulic toruńskich Wrzosów. Wywiadowcy ujęli 28-latka, który był poszukiwany na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna ukrywał się przed organami ścigania, ponieważ nie odbył kary za wcześniejsze przestępstwo związane z posiadaniem środków odurzających.

Podczas przeszukania, funkcjonariusze odkryli, że 28-latek miał przy sobie oraz w użytkowanym samochodzie marki Skoda zakazane substancje. Zabezpieczono blisko 15 gramów amfetaminy, 28 gramów marihuany oraz prawie 40 gramów „kryształu”. - Policjanci przekazali środki odurzające do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane szczegółowym badaniom - przekazuje nam st. sierż. Pypczyński.

Dodatkowe zarzuty. 28-latek nie uniknie kary

We wtorek, 3 czerwca, mężczyzna usłyszał zarzut z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Za to przestępstwo grozi mu dodatkowo do 3 lat pozbawienia wolności. - Po zakończeniu czynności z udziałem podejrzanego, policjanci przetransportowali go do zakładu karnego. Zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Wąbrzeźnie, mężczyzna spędzi w więzieniu najbliższy rok i 7 miesięcy - podsumowuje policjant z biura prasowego KMP.

Źródło: Komenda Miejska Policji w Toruniu

