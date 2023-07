W Toruniu trwa Speedway Ekstraliga Camp. Młodzi adepci spotkali się z legendami

Rozpoczęcie Speedway Ekstraliga Camp miało miejsce kilka minut po godzinie 10:00. Uczestników przywitali dziennikarz Eleven Sports Marcin Musiał, prezes PGE Ekstraligi Wojciech Stępniewski i szef firmy One Sport Karol Lejman. Później miała miejsce konferencja z udziałem legend żużla - Tomasza Golloba, Jarosława Hampela, Emila Sajfutdinowa, Janusza Kołodzieja oraz Szymona Woźniaka. Najlepsi fachowcy przekazali swoje spostrzeżenia dotyczące wskazówek, które podczas wydarzenia będą przekazywać 48 młodym adeptom.

Legendy podczas Speedway Ekstraliga Camp. To chcą przekazać młodym żużlowcom

- Trzeba mieć rodziców, którzy na samym początku pomogą w tym sporcie. Nie tylko finansowo, ale także w każdym względzie organizacyjnym. Upór i charakter też są kluczowe - powiedział Szymon Woźniak, indywidualny mistrz Polski z 2017 roku. Upór i pasja to słowa, które wymieniał również Jarosław Hampel. - Zaangażowanie oraz poświęcenie się sportowi jest bardzo ważne - wskazał. Wielokrotni medaliści przekonywali, że o sporcie żużlowym trzeba myśleć od początku dnia, do momentu, gdy kładziemy się spać.

Emil Sajfutdinow sugerował, że kwestie sprzętowe "przyjdą później" i trzeba przede wszystkim rozwinąć umiejętności jazdy na torze, ale nieco w kontrze - Tomasz Gollob powiedział, że oprócz umiejętności jeździeckich, należy zwracać szczególną uwagę na kwestie techniczne. Młodzi zawodnicy powinni jego zdaniem być za pan brat z regulacją sprzętu. - Muszą więcej uwagi poświęcić na naukę dysz, przełożeń, zapłonów, opon – jednym słowem wszystkiego tego, co dziś robią w wielu przypadkach za nich mechanicy. Dziś zauważam, że często są to mechanicy, którzy nie jeździli na żużlu. Mi to zajęło dobrych 8 lat, aby to opanować - podkreślił Gollob.

Wydarzenie Speedway Ekstraliga Camp bardzo chwalił Janusz Kołodziej. Czterokrotny triumfator IMP - legenda tarnowskiego i leszczyńskiego żużla - wspominał początki kariery. - Na takich wydarzeniach, a jestem drugi rok z rzędu na Campie, młodzież może złapać wspólny język, poczuć się też świetnie w swoim towarzystwie. Pamiętam, że jak zaczynałem, to do Machowej też przyjechała grupa młodych chłopaków i wspólnie trenowaliśmy. To wydarzenie zostało w mojej głowie na zawsze - przekazał "Koldi".

Po konferencji z udziałem legend żużla, obejrzeliśmy treningi w klasach 250cc (z toruńskiego klubu zaprezentowali się Mikołaj Duchiński i Wiktor Jasiński), 85-190cc (na mini torze) i 500 cc. Zawodnicy mogli liczyć na wskazówki doświadczonych trenerów - Stanisława Chomskiego (500 cc), Aleksandra Janasa (250 cc) i Jacka Woźniaka (85-190 cc). Wtorek będzie kolejnym dniem treningowym. Rywalizacja w turniejach rozpocznie się w środę. Przypomnijmy - rok temu na 500cc triumfował Mateusz Affelt.