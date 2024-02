Walentynki spędził za kratami. To początek kłopotów torunianina

Gwiazdor sportu z Torunia przed sądem. Ciężkie zarzuty. Aż trudno w to uwierzyć

39-latek z Torunia musiał przyjąć "wizytę" policjantów. Zapukali do niego w poniedziałek (12 lutego 2024). Przeszukali mieszkanie, w czym pomógł im służby pies. Kryminalni trafili w dziesiątkę. Ich dotychczasowe ustalenia potwierdziły się w stu procentach.

- Znaleźli u 39-latka worki z zapięciem strunowym, wypełnione białym proszkiem. Przeprowadzone wstępne badania potwierdziły, że to prawie pół kilograma amfetaminy. Zabezpieczone narkotyki trafiły do laboratorium kryminalistycznego, a ich właściciel do policyjnej celi - informuje nas asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Toruń. Walentynki za kratami to zaledwie początek

W święto zakochanych (walentynki, 14 lutego) mundurowi doprowadzili podejrzanego do prokuratury, gdzie, na podstawie zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego, usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Sąd, przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu wobec 39-latka tymczasowego aresztu na czas najbliższych trzech miesięcy.

- Za przestępstwo, o popełnienie którego mężczyzna jest podejrzany, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę nawet dziesięciu lat pozbawienia wolności - podsumowuje oficer prasowa KMP w Toruniu.

