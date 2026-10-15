Pogoda w Toruniu na weekend 16-18 października

Weekend w Toruniu upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia i powolnego spadku temperatury. Najcieplejszym dniem okaże się piątek, a z każdym kolejnym dniem będzie o jeden stopień chłodniej. Aura przez większość czasu pozostanie sucha, jednak w niedzielę może pojawić się niewielki opad, który warto uwzględnić w swoich planach.

Piątek rozpocznie weekend spokojną aurą

Początek weekendu w Toruniu zapowiada się pochmurnie, ale stabilnie. W piątek, 16 października, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 15 stopni Celsjusza, co czyni ten dzień najcieplejszym w całym prognozowanym okresie. Noc będzie już chłodna, z temperaturą spadającą do około 6°C. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, a deszcz nie jest prognozowany.

Sobota podobna, ale już nieco chłodniejsza

W sobotę, 17 października, utrzyma się duże zachmurzenie, które zdominuje niebo nad miastem przez cały dzień. Temperatura maksymalna będzie nieco niższa niż w piątek i sięgnie około 14 stopni. Noc z soboty na niedzielę przyniesie najniższą temperaturę weekendu, spadającą do około 5-6°C. Sobota będzie jednocześnie najspokojniejszym dniem pod względem wiatru, który będzie wiał z prędkością zaledwie około 1 m/s. Tego dnia również nie należy spodziewać się opadów.

Niedziela przyniesie zmianę. Może lekko pokropić

Koniec weekendu, niedziela 18 października, przyniesie zauważalne zmiany w pogodzie. Dzień będzie najchłodniejszy z całego weekendu – temperatura w najcieplejszym momencie nie przekroczy 13 stopni Celsjusza. Nocą słupki rtęci ponownie wskażą około 6°C. To właśnie w niedzielę może pojawić się niewielki, przelotny deszcz. Wiatr również przybierze na sile, osiągając prędkość około 3 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Jaki weekend czeka mieszkańców Torunia?

Pogoda w Toruniu zachęca do aktywności na zewnątrz, szczególnie w piątek i sobotę, kiedy aura będzie stabilna i bezdeszczowa. To dobry czas na dłuższy spacer po starówce czy wizytę w jednym z miejskich parków. Duże zachmurzenie nie powinno w tym przeszkadzać. W niedzielę warto mieć przy sobie parasol, ponieważ prognozowany niewielki deszcz może pokrzyżować plany osobom, które nie przygotują się na zmianę aury. Stopniowo spadająca temperatura sugeruje, aby pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza podczas wieczornych wyjść.

Dane pogodowe: OpenWeather