Wichury powyżej 100 km/h i śnieżyce to nie wszystko. Złowieszczy niż atakuje! Tutaj będzie najgorzej

Spis treści

Atak zimy w weekend. Prognoza pogody

Potwierdzają się prognozy, zapowiadające atak zimy w Polsce. W weekend swoje zrobi niż, który pojawi się na Litwie i w północnych rejonach naszego kraju. Polarne morskie powietrze konkretnie wpłynie na temperatury. - Padać będzie głównie przelotny śnieg, z powodu porywistego wiatru mogą powstawać zawieje śnieżne - alarmuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Do tego dochodzi całodobowy mróz. Polacy wyjmą z szaf najcieplejsze kurtki, czapki, szaliki i rękawiczki. IMGW wskazuje regiony, w których sytuacja będzie najtrudniejsza. W piątek (10 stycznia), w ciągu dnia ujemne temperatury są przewidywane dla województw:

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego

Na szczytach Tatr i wysoko w Sudetach temperatury do -11 stopni Celsjusza. W górach wichury do 120 km/h, a nad morzem do 80 km/h. Możliwe utrudnienia komunikacyjne.

Pogoda na sobotę, 11 stycznia. Śnieg i wichury w prognozach

Na sobotę IMGW zapowiada opady śniegu we wszystkich województwach. Na południu kraju (Małopolska, świętokrzyskie, Podkarpacie) temperatura maksymalna od –3 stopni Celsjusza do 0°C. Delikatny mróz również w ciągu dnia. Minusy zobaczą na termometrach mieszkańcy:

Zakopanego (-4)

Łodzi (-2)

Wrocławia (-1)

Jeleniej Góry (-2)

Katowic (-1)

Krakowa (-1)

Kielc (-2)

Zielonej Góry (-1)

Kalisza (-1)

Wichury przekraczające 100 km/h ponownie w górach, ale na nizinach również zrobi się niebezpiecznie.

Na Wybrzeżu silny wiatr od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, północno-zachodni. Silny i porywisty wiatr powodować będzie zawieje śnieżne zmniejszające widzialność do 100 m - ostrzega IMGW w prognozie na 11 stycznia.

Zawieje śnieżne pojawiają się w prognozach dla wszystkich województw. Zalecamy ostrożność i obserwowanie ostrzeżeń IMGW. O poranku kierowcy będą zmuszeni do skrobania szyb samochodów. Miejscami drogi śliskie.

Wzrost ciśnienia, dalszy ciąg aktywności zimy. Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę warunki atmosferyczne nie ulegną diametralnym zmianom, choć wichury osłabną. Synoptycy zwracają uwagę na inny problem. Pogoda może negatywnie wpłynąć na nasze samopoczucie.

Polska będzie przeważnie w zasięgu klina wyżu znad Francji, tylko na wschodzie zaznaczy się skraj niżu znad Ukrainy. Pozostaniemy w chłodnej polarnej morskiej masie powietrza. Wzrost ciśnienia - przekazuje IMGW w prognozie synoptycznej na 12 stycznia.

Temperatury w ciągu dnia na delikatnym plusie, ale na południu utrzyma się całodobowy mróz. -2 stopnie zobaczą na termometrach mieszkańcy Jeleniej Góry, -3 stopnie odnotujemy w Zakopanem. Zimowe warunki odbiją się na stanie dróg. Zalecamy szczególną ostrożność, zwłaszcza na terenach oblodzonych. O ewentualnych utrudnieniach będziemy informować w "Super Expressie".