Wichury przekroczą 200 km/h. Diametralne zmiany w pogodzie w Polsce. Znamy ważne daty

Naprawdę potężny cyklon zbliży się do Europy z początkiem marca. To jeszcze dość odległy termin w prognozach, jednak obecnie wygląda to naprawdę groźnie. Blisko Wysp Brytyjskich, czy Norwegii siła wiatru sięgać ma 210-220 km/h. To jest wiatr o bardzo niszczącej sile - dodaje Kołodziejczyk.