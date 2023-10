Widziała, jak laweta uderza w budynek kamienicy. Mieszkanka Torunia ma ważny apel

Rydzyk w rozpaczy. Brakuje pieniędzy do biznesu. "Trzeba wszystkich obudzić do odpowiedzialności"

O sprawie lawety, która wjechała w budynek kamienicy w Toruniu pisaliśmy w tym miejscu. Do zdarzenia doszło 24 października, ok. godziny 2:45. Konieczna była ewakuacja 14 osób, na szczęście nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Jak doszło do niepokojącego zdarzenia? - 29-letni kierujący lawetą, najechał na leżące na jezdni koło samochodu ciężarowego. - W wyniku tego został wytrącony z toru jazdy, a następnie uderzył w witrynę kamienicy - przekazała asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu. Efekty możecie zobaczyć na zdjęciach, które zamieściliśmy w galerii. Tymczasem jedna z mieszkanek Torunia skontaktowała się w tej sprawie z redakcją Radia ESKA Toruń.

- Jestem jedynym świadkiem zdarzenia i mam do was ogromną prośbę. Poszukujemy kierowcy samochodu ciężarowego. Może ktoś ma nagranie z kamerki samochodowej, albo może ktoś ma kamerki akurat w domu lub na balkonie? Akurat to koło, jak wyleciało spod lawety, leciało prosto na moją osobówkę. Pomagałam wyjść kierowcy lawety - pisze pani Paulina. Kobieta załączyła zdjęcia wyżej wspominanego koła. Dołączyliśmy je do galerii dotyczącej całego zdarzenia.

Jeżeli nasi czytelnicy mają istotne informacje dla sprawy, mogą się kontaktować z toruńskimi policjantami. Jeśli chcecie pomóc słuchaczce toruńskiej Eski, napiszcie do nas na Facebooku, a my przekażemy te informacje dalej.