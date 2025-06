Więcej autobusów i tramwajów na ulicach Torunia. Ważny komunikat MZK

Toruń: Autobusy i tramwaje w Boże Ciało. Komunikat MZK

Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wypada w czwartek (19 czerwca 2025). Dzień później w grodzie Kopernika rozpoczynają się Dni Torunia. W związku z tym, MZK dostosowało funkcjonowanie komunikacji miejskiej do nadchodzących dni. Rzeczniczka Zakładu Sylwia Derengowska podkreśliła, że wzięte pod uwagę zostały również zawody żużlowe - Indywidualne Mistrzostwa Polski. Jak to wygląda we szczegółach?

Czwartek, 19 czerwca - Boże Ciało

Tramwaje i autobusy kursować będą wg świątecznych rozkładów jazdy. Na zawody Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów:

linii nr 2 z Elany o godz. 18:00

linii nr 3 z Heweliusza o godz. 18:00

linii nr 5 z Olimpijskiej o godz. 17:35 i 17:48 oraz z Pl. Rapackiego o godz. 18:29.

- Po zawodach ok. godz. 21:45 z pętli Motoarena uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów linii nr 2, 3 i 5 - wyjaśnia Sylwia Derengowska, rzecznik prasowy MZK w Toruniu.

i Autor: Piotr Lampkowski / Super Express W Boże Ciało na ulicach pojawi się więcej tramwajów

Komunikacja miejska podczas Dni Torunia i w długi weekend

Przedstawiciele MZK w Toruniu chcą pomóc tym, którzy wezmą udział w obchodach Dnia Torunia - koncertach, wystawach i innych imprezach towarzyszących. Z komunikatu Zakładu dowiadujemy się, jak autobusy i tramwaje pojadą aż do 27 czerwca.

Sobota - 21 czerwca

Tramwaje i autobusy kursować będą wg sobotnich rozkładów jazdy.

Dodatkowo w godzinach późno wieczornych uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów i tramwajów:

linii nr 30 z al. Solidarności w kierunku os. Nad Strugą o godz. 22:15 i 23:15,

linii nr 11 z pl. Rapackiego do Czerniewic o 22:00 i 23:15,

linii nr 20 z al. Solidarności do Poznańskiej o godz. 22:05 i 23:15

linii nr 27 z al. Solidarności do Wrzosów o godz. 22:25 i 23:15,

linii nr 6 z al. Solidarności w kierunku Heweliusza o godz. 23:15 i z Al. Solidarności w kierunku Olimpijskiej o 23:55.

Niedziela - 22 czerwca

Tramwaje i autobusy kursować będą wg niedzielnych rozkładów jazdy.

Poniedziałek - czwartek, 23-26 czerwca

Tramwaje i autobusy kursować będą rozkładów jazdy obowiązujących w dni nauki szkolnej.

Piątek - 27 czerwca

Tramwaje i autobusy kursować będą rozkładów jazdy jazdy obowiązujących w dni nauki szkolnej.

Dodatkowo w godzinach późno wieczornych uruchomione zostaną dodatkowe kursy autobusów i tramwajów:

linii nr 30 z al. Solidarności w kierunku os. Nad Strugą o godz. 22:15 i 23:15,

linii nr 11 z pl. Rapackiego do Czerniewic o 22:00 i 23:15,

linii nr 20 z al. Solidarności do Poznańskiej o godz. 22:05 i 23:15

linii nr 27 z al. Solidarności do Wrzosów o godz. 22:25 i 23:15,

linii nr 6 z al. Solidarności w kierunku Heweliusza o godz. 23:15 i z Al. Solidarności w kierunku Olimpijskiej o 23:55.