Wielka ślizgawica w Toruniu i okolicach. Mieszkańcy lądują na chodnikach. Strażacy ratowali załogę karetki

Od poniedziałkowego wieczoru (19 grudnia 2022 r.) mieszkańcy Torunia skarżą się na wszechobecną ślizgawkę. - We wtorkowy poranek mieliśmy już zdarzenia, dotyczące osób, które wywróciły się na chodnikach. W nocy strażacy pomagali załodze karetki, która z powodu oblodzenia nie mogła wyjechać z posesji. To zdarzenie z miejscowości Młyniec Pierwszy. Wciąż jest bardzo niebezpiecznie - powiedział nam kpt. mgr inż. Przemysław Baniecki, rzecznik prasowy KM PSP w Toruniu. W okolicach Cierpic samochód ciężarowy uderzył w latarnię, ale tam na szczęście nie było osób poszkodowanych. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze S10.

Toruń. Ślizgawka na drogach i chodnikach. Ciężka noc dla szpitala

Oblodzenie chodników daje się we znaki mieszkańcom grodu Kopernika. Potwierdza to rzecznik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Rydygiera w Toruniu, dr n. med. Janusz Mielcarek. - Miniona noc była bardzo ciężka. W ciągu nocnego dyżuru przyjętych zostało ponad 20 osób. Miały różnego rodzaju urazy. 10 było na tyle poważnych, że wymagało hospitalizacji. Nadal jest niebezpiecznie, więc kolejne osoby spływają do nas. Większość urazów wynika z warunków pogodowych - przekazuje Mielcarek w rozmowie z reporterką Radia ESKA Toruń.

- Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż jesteśmy w trakcie przenosin Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ze starego budynku do nowego. Wymaga to szczególnej pracy i współpracy osób, które obsługują SOR - dodaje rzecznik lecznicy. Pod tekstem prezentujemy kilka zdjęć, które obrazują, w jakim stanie są chodniki. Uważajcie na siebie i pomóżcie bliskim. Myślimy tutaj przede wszystkim o osobach starszych.

