Aktualizacja 9:09

Z ustaleń reportera "Super Expressu" wynika, że to samochód osobowy marki toyota zjechał na lewą stroną jezdni i tam doszło do zderzenia. Ofiara śmiertelna to 53-letni mężczyzna, Leszek Sz. Kierowca ciężarowego volvo był trzeźwy. Do szpitala trafili 42-latka i dwoje dzieci w wieku 5 i 12 lat.

- Poszkodowani doznali ogólnych potłuczeń. Kierujący toyotą jechał od strony Bydgoszczy w kierunku Torunia i z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas. Kierujący ciężarówką nie wymagał pomocy medycznej - powiedziała nam mł. asp. Dominka Bocian z KMP w Toruniu.

Wcześniej pisaliśmy:

Do wypadku doszło w rejonie ulicy Stawki Południowe w Toruniu (8 km drogi ekspresowej S10). Tir, który zmiażdżył samochód osobowy przewoził mus owocowy. Kierowca "osobówki" poniósł śmierć. - Pozostali podróżni, kobieta i dwaj nastoletni chłopcy, znaleźli się pod opieką w stanie dobrym. Na miejscu pracowały 4 zastępy PSP i inne służby - podali przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu.

Na drogach w Toruniu i okolicach panuje prawdziwa ślizgawica. Trzeba bardzo uważać, bo nawet najmniejszy błąd może drogo kosztować. Nie ma miejsca na brawurę. Szczegóły śmiertelnego wypadku z trasy S10 wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Więcej informacji wkrótce! Ku przestrodze, pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

