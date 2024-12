Wielki sukces młodych piłkarzy Elany Toruń. Niesamowity finisz

Poważne utrudnienia w północnej części Torunia. Kierowcy powinni to przeczytać

Sukces piłkarzy z Akademii Piłkarskiej Elany Toruń

Pod koniec listopada piłkarze z rocznika 2010 Akademii Piłkarskiej Elany Toruń walczyli o upragniony awans do I ligi wojewódzkiej. Sytuacja młodych "Żółto-Niebieskich" skomplikowała się po porażce 2:4 z Lechem Rypin. Torunianom potrzebna była wysoka wygrana z Tucholanką Tuchola. Decydujący mecz odbył się w środę, 27 listopada. W decydującym meczu z Tucholą młodzi zawodnicy Elany pokazali, na co ich stać! Już w 1. minucie otworzyli wynik, a do przerwy prowadzili 4:0

Całe spotkanie zakończyło się fantastycznym wynikiem 10:2, co zapewniło nam 1. miejsce w tabeli i upragniony awans! Ogromne podziękowania należą się kibicom, którzy tak licznie przybyli na trybuny i dopingowali naszych zawodników w tak ważnym dla nich meczu. Wasze wsparcie jest nieocenione - podkreślają przedstawiciele Akademii.

Ogromna radość po sukcesie Elany Toruń

Gratulacje posypały się w kierunku zawodników i trenera Tomasza Drobnego oraz jego sztabu. - Chciałbym podziękować wszystkim chłopakom. To nasz wspólny sukces - powiedział nam Oliwier Byherycz, członek zwycięskiej ekipy. - Bardzo się cieszymy. Chcemy być jeszcze lepsi - podkreślił Stanisław Kasprzak, jeden z dwóch bramkarzy z rocznika 2010.

Dobre wieści dotyczą również rocznika 2013. W tym przypadku ekipa do ostatniej chwili czekała na wynik meczu między AP Chemik Bydgoszcz a Mień Lipno. Dzięki wygranej Chemika i wcześniejszym 3 punktom torunian, to Elana zameldowała się w I lidze wojewódzkiej!