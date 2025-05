Wiemy, kiedy zrobi się cieplej. Padły daty. Eksperci widzą jeden problem

Według prognoz IMGW, "w najbliższym tygodniu do środy będziemy obserwować wzrost temperatury, a od czwartku ponownie czeka nas niewielkie ochłodzenie, już nie tak silne jak w pierwszej połowie maja". Przymrozki nadal będą się pojawiać, ale tylko na na południowym zachodzie. Radość z ocieplenia zmąci fakt, że - jak podaje IMGW - "słoneczna aura będzie się przeplatać z bardziej pochmurnymi okresami z przelotnymi opadami deszczu i burzami".

Na początku tygodnia coraz cieplej. Nawet 21 stopni

Początek tygodnia jeszcze pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze z opadami krupy śnieżnej. Tam może przybyć do 15 mm wody. W Tatrach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Suma opadów na południowym wschodzie kraju do 15 mm. Najchłodniej w poniedziałek (19 maja) w kotlinach górskich i nad morzem, gdzie termometry wskażą maksymalnie od 7°C do 11°C. Na pozostałym obszarze od 12°C do 16°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, północny i północno-zachodni, na południu także zachodni. Nad morzem przejściowo wiatr dość silny i silny, w porywach do 60 km/h, północny. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach około 70 km/h, w Karpatach do 60 km/h. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h. W Tatrach wiatr będzie powodował zawieje śnieżne - zapowiada IMGW.

We wtorek (20 maja) pochmurno jedynie na zachodzie i południu kraju, tam też możliwy słaby, przelotny deszcz. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam na termometrach od 11°C do 15°C. Nad morzem około 14°C, a na pozostałym obszarze od 18°C do 21°C. Podobna pogoda w środę (21 maja). Przelotny deszcz w Karpatach oraz w północno-zachodniej części kraju. Najchłodniej na Wybrzeżu, tam od 15°C do 17°C. Na pozostałym obszarze od 18°C do 21°C.

Im bliżej weekendu, tym chłodniej. Będzie też padać

W czwartek (22 maja) ponowne ochłodzenie, ale nadal z dwucyfrową temperaturą maksymalną. Na wybrzeżu 11°C na Wybrzeżu, na północnym wschodzie 13°C, a na przeważającym obszarze kraju od 16°C do 19°C. Najcieplej na południowym wschodzie, gdzie termometry pokażą do 21°C. Tam też możliwe burze. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i południowo-zachodni. Nad morzem porywy wiatru do 60 km/h, w burzach na południowym wschodzie do 65 km/h - informuje IMGW.

Co z pogodą w weekend? W piątek (23 maja) jeszcze chłodniej, z przelotnym deszczem na północy i południowym wschodzie kraju. Na południowym zachodzie rano przygruntowe przymrozki do –2°C. W ciągu dnia najchłodniej nad morzem i na Podhalu, tam od 11°C. We wschodniej Polsce 13°C, najcieplej na zachodzie, do 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni, a na południowym wschodzie północny - przewiduje IMGW.

W sobotę (24 maja) pogoda podzieli Polskę na deszczowy wschód i pogodny zachód. Na termometrach od od 11°C nad morzem, przez około 15°C w centrum, do 18°C na zachodzie i południu kraju. Podobna pogoda w niedzielę (25 maja). Tego dnia najchłodniej na Podhalu, od 12°C do 15°C. Na pozostałym obszarze termometry wskażą od 14°C do 19°C.

Źródło: IMGW

