Wjechał busem na chodnik. Zbigniew W. próbował rozjechać ludzi. Ważny apel policji

Piątek, 11 lipca. Spokojne popołudnie w centrum miasta nagle zamieniło się w koszmar na jawie. Bus marki Mitsubishi prując pod prąd ul. Rynkową, zaczął taranować zaparkowane auta. Chwilę później wjechał na chodnik przy ul. Hallera. Prosto w grupę osób. 5 zostało rannych, wśród nich dziewczynki w wieku 10 i 13 lat.

Kierowca samochodu został zatrzymany przez policjantów i trafił do komendy policji. Tam policjanci sprawdzili jego trzeźwość. 56-latek był trzeźwy, badanie pod kątem narkotyków też niczego nie wykryło. Jedna z poszkodowanych dziewczynek, 13-letnia Lena doznała urazu głowy i żuchwy. Jej siostra Eliza miała uraz kręgosłupa. Za kierownicą samochodu siedział Zbigniew W. (56 l.). Prokurator postawił mu zarzut usiłowania zabójstwa. Grozi mu od 15 lat więzienia do dożywocia.

Teraz policja pilnie poszukuje trzech osób. – Funkcjonariusze proszą o kontakt kobietę, która w momencie zdarzenia stała na przystanku ES-Bus przy ul. Rynek oraz kobietę i mężczyznę, którzy wchodzili z ul. Grudziądzkiej w ul. Rynek, prowadząc wózek z dzieckiem. Każda informacja może okazać się istotna dla ustalenia okoliczności zdarzenia – Funkcjonariusze proszą o kontakt kobietę, która w momencie zdarzenia stała na przystanku ES-Bus przy ul. Rynek oraz kobietę i mężczyznę, którzy wchodzili z ul. Grudziądzkiej w ul. Rynek, prowadząc wózek z dzieckiem – apeluje podkom. Tomasz Zieliński z policji w Chełmnie. Każda informacja może okazać się bezcenna i pomóc policjantom.

Przypomnijmy, że policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Chełmnie prowadzą śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa. Do zdarzenia doszło 11 lipca 2025 roku w Chełmnie na ul. Rynek oraz ul. Hallera. Tam kierujący mitsubishi 56-latek, wjechał w ul. Rynek „pod prąd”, następnie wjechał na chodnik i potrącił, idące nim, trzy osoby. Następnie wjechał w ul. Hallera, również „pod prąd”, gdzie potrącił kolejne osoby tj. dwie dziewczynki w wieku 11 i 13 lat. – Osoby, które mogą pomóc w ustaleniu wskazanych świadków zdarzenia, prosimy o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie przy ul. Świętojerskiej 5 lub telefoniczny pod numerem telefonu 47 754 72 28 w godzinach 07:30-15:30 lub całodobowo z dyżurnym KPP w Chełmnie pod numerem telefonu 47 754 72 00 powołując się na znak sprawy L.dz. D - 1280/25. – informuje policja.