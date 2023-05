Woda w Obrowie w kolorze whisky! Mieszkańcy oburzeni, władze gminy tłumaczą

Nasi czytelnicy mogą kojarzyć scenę z filmu "Chłopaki nie płaczą", w której postać grana przez Bohdana Łazukę tłumaczy synowi, że "gdy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnnie Walker". Żarty trzeba jednak odłożyć na bok, ponieważ mieszkańcy Obrowa, odkręcający krany dostali wodę... w niecodziennym kolorze. O sprawie po raz pierwszy pisaliśmy w listopadzie 2022 roku. Wówczas mieszkanka Kawęczyna skarżyła się na "wodę, która od tygodnia śmierdzi ściekami". Ta sama czytelniczka odezwała się do nas w maju i pokazała zdjęcia od innych mieszkańców gminy Obrowo. Pani Emilia z Obrowa zgłosiła sprawę do władz i przedstawicielom starosty i sanepidu. Redaktor "Super Expressu" złapał się za głowę, a komentarze użytkowników mediów społecznościowych, traktujące o różnych odmianach whisky nie były przesadą.

Obrowo. Woda z kranu w kolorze whisky. Władze gminy tłumaczą

- W Sąsiecznie to samo woda pełna opiłków żelaza, czasem śmierdzi. Mam niemowlaka w domu i jego skóra dramat, nawet jak wodę do kąpieli gotujemy - czytamy na grupie "Obrowo - dzieje się!" na Facebooku. To, że sprawa jest bardzo poważna, widać na pierwszy rzut oka. Tymczasem władze gminy Obrowo opublikowały swoje stanowisko... we wtorek (9 maja 2023 r.). Co ciekawe, piszą w nim o działaniach z dnia wcześniejszego.

- Od 11:00 do 14:00 w miejscowości Zawały miały miejsce prace konserwacyjne, polegające na wymianie hydrantu p. poż. na sieci wodociągowej. Po odkopaniu miejsca naprawy i rozpoczęciu czynności związanych z naprawą, pracownicy terenowi w porozumieniu z kierownikiem referatu wodno-kanalizacyjnego stwierdzili, iż niezbędna jest pilna wymiana węzła z zasuwami, które okazały się nieszczelne. To wiązało się z koniecznością zakręcenia wody na remontowanym odcinku - czytamy w oświadczeniu.

Dowiadujemy się również, że po zakończeniu prac odbyło się spuszczenie zanieczyszczonej wody i płukanie sieci w miejscowościach:

Zawały,

Kawęczyn,

Obrowo.

- Zanieczyszczenia pojawiły się również punktowo na przyłączach prowadzących do nieruchomości w m. Obrowo (dotyczyło to 2 adresów). Po sygnałach od mieszkańców (około godziny 18:00) podjęte zostały przez pracowników ds. awarii natychmiastowe kroki zmierzające do usunięcia problemu. Na miejsce udał się wójt Andrzej Wieczyński, który na bieżąco sprawdzał sytuację i koordynował prace. Ostatecznie prace związane z usuwaniem skutków awarii zostały zakończone o godz. 1:00 9 maja - zakończyły władze gminy Obrowo.

Do wpisu został również dodany apel o zgłaszanie nieprawidłowości i wątpliwości, związanych z jakością wody do Referatu gospodarki wodno-ściekowej (telefonicznie nr tel. 56 648 60 22 wew. 6, e-mailowo: wodkan@obrowo.pl lub bezpośrednio do wójta gminy tel. 601 42 60 00) Przedstawiciele Starosty Powiatowego Marka Olszewskiego poinformowali nas, że ta sprawa nie dotyczy kompetencji powiatu. Mieszkańcy Obrowa nie kryją, że ich zdaniem oficjalny komunikat pojawił się zbyt późno. Do tematu i ewentualnych kolejnych nieprawidłowości będziemy wracać w naszym serwisie. Pod tekstem znajdziecie galerię, która pokazuje skalę problemu.

