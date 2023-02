Wojtuś stracił kochającą mamę. Edyta zginęła w koszmarnym wypadku koło Włocławka

Wojtek ma 7 lat, chodzi do pierwszej klasy. Jego mama kochała go nad życie. Była przy nim w najważniejszych momentach jego życia. Chciała dla niego jak najlepiej. W ostatnią sobotę (11 lutego 2023 r.), koło godziny 14, pani Edyta prowadziła niewielkiego fiata cinquecento. Jechała drogą z Włocławka w stronę Kowala. W Kujawsko-Pomorskiem doszło do tragedii. - Nie wiemy co się stało. Na razie nie znamy przyczyny tego wypadku. Nie było kamery ani w jej samochodzie, ani w samochodzie ciężarowym - mówi nam jeden z włocławskich policjantów.

Tragiczny wypadek pod Włocławkiem. Co ustaliła policja?

Fiat prowadzony przez kobietę zjechał nagle na przeciwny pas jezdni. Pech chciał, że z naprzeciwka jechał wielki tir. Doszło do czołowego zderzenia. Niewielki fiat zamienił się w kupę złomu. - Ostatni tragiczny wypadek w naszym regionie odnotowaliśmy w minioną sobotę (11.02.23) na drodze krajowej nr 91 pomiędzy Włocławkiem a Kowalem. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora i przy udziale biegłego z dziedziny wypadków drogowych - czytamy w oficjalnym komunikacie włocławskiej policji.

- Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 28-letnia kierująca pojazdem osobowym fiat z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechała na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z pojazdem ciężarowym scania. Niestety włocławianka poniosła śmierć na miejscu. Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia wyjaśni prowadzone śledztwo - podsumowują policjanci z biura prasowego KMP we Włocławku.

Wojtek ma kochającego ojca. Ten na swoim profilu społecznościowym zamieścił nekrolog pani Edyty. Ojca Wojtka czeka teraz najtrudniejszy i najsmutniejszy dzień w jego życiu. Pogrążonym w żałobie bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. Do sprawy będziemy wracać w naszym lokalnym serwisie. Pod tekstem znajdziecie galerię, związaną z tematem tragedii pod Włocławkiem.

