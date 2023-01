Fatalny wypadek pod Inowrocławiem. Kazimiera nie żyje. Dlaczego kierowca audi to zrobił?!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra w niedzielę (29 stycznia 2023 r.) w większości polskich miast. Nie inaczej będzie w Toruniu, gdzie ponownie tysiące mieszkańców grodu Kopernika będą otwierać swoje serca i pomagać innym. Tegoroczne hasła to "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!" oraz "Żyj zdrowo w zdrowym świecie". Co przygotowali organizatorzy na WOŚP 2023 w Toruniu? Jak co roku, na uczestników czeka moc atrakcji.

WOŚP 2023 w Toruniu. Kto zagra na koncertach?

Największymi gwiazdami muzycznymi 31. Finału WOŚP w Toruniu mają być Manchester i Czaqu. Kapela z Torunia pojawi się na scenie o 18:30, a Czaqu wystąpi ok. godziny 20:15, po światełku do nieba. Wcześniej posłuchamy zespołów DTKF Szanty i Bulwar. Jedno jest pewne, pozytywnej muzycznej energii na pewno nam tego dnia nie zabraknie.

godz. 16:30-17:15: koncert DTKF Szanty

godz. 17:30-18:15: koncert Bulwar

godz. 18:30-19:30: koncert Manchester

godz. 20:15-21:00: koncert Czaqu

Program WOŚP 2023 w Toruniu. Licytacje, światełko do nieba, ściskawa, pierniki

Tegoroczne światełko do nieba w Toruniu zaplanowano na 20:00. 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w grodzie Kopernika realizowany jest w ramach projektu "Mikołaj Kopernik z sercem".

- Na budynku Ratusza Staromiejskiego zobaczymy Mikołaja Kopernika, który będzie grał z nami przez cały dzień. Na chwilę spojrzy w niebo, aby pokazać nam swoją teorię heliocentryczną. Potem przeniesiemy się do świata, w którym każdy z nas będzie dbał o swoje zdrowie, najbliższych i sąsiadów. Podziękujemy także wolontariuszom za ich zaangażowanie, każdy uśmiech i radość, że mogą grać razem z nami. Potem przestrzeń Rynku Staromiejskiego wypełni się niesamowitym światłem laserów - czytamy na stronie UMT.

Powszechnie lubianą ściskawę zaplanowano na godzinę 14:30. Nie zabraknie również bicia rekordów w jedzeniu pierników (14:00) i licytacji, podczas których można zgarnąć wyjątkowe przedmioty. Dla przykładu, prezydent Michał Zaleski przekazał oprawioną płytę DVD pt. "Powrót Batmana" z autografem Danny'ego De Vito, oprawioną płytę CD pt. "The Christmas Present" z autografem Robbiego Williamsa oraz Oprawionego Anioła A. Bogackiej. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy po raz kolejny ofiarowało możliwość nazwania najdłuższego stale działającego wahadła Foucaulta w Polsce.

31. Finał WOŚP w Toruniu. Kto organizuje i jakie są sztaby?

Toruński WOŚP to trzy sztaby. Sztab główny nr 6401 tworzy Chorągiew Kujawsko-Pomorska Hufiec ZHP Toruń im. Mikołaja Kopernika, który organizuje wydarzenia na Rynku Staromiejskim. Szefem sztabu jest Artur Majerowski, skarbnik Hufca. W III Liceum Ogólnokształcącym im. Samuela Bogumiła Lindego przy ul. Raszei 1 Na Skarpie funkcjonuje sztab nr 494, który prowadzi Radosław Boroch. Za najmniejszy sztab - o nr 6732 odpowiada Szkoła Podstawowa nr 1 im. Uczestników Strajku Szkolnego w Toruniu przy ul. Wielkie Garbary 9 na toruńskiej starówce. Jego szefem został Bartosz Błażejewski, syn zmarłej Anity Nowak, która kierowała sztabem w ubiegłych latach.

Ściskamy kciuki za wszystkich, związanych z organizacją WOŚP w Toruniu. Pod tekstem prezentujemy wam galerię sprzed roku. Zobaczcie, jak pięknie bawili się mieszkańcy i jednocześnie nieśli pomoc potrzebującym.

