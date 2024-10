Wszystkich Świętych 2024. O tych zasadach pamiętaj na cmentarzu! Zagrożenie jest poważne

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła? Czy 1 listopada wystarczy msza na cmentarzu?

Wszystkich Świętych 2024. 1 listopada już w piątek

W tym roku 1 listopada wypada w piątek, a co za tym idzie - wielu Polaków cieszy się długim weekendem. Zgodnie z tradycją, Wszystkich Świętych to przede wszystkim tłumy na cmentarzach. Będziemy odwiedzać bliskich zmarłych, wspominać członków rodziny, a wierzący katolicy będą się modlić przy mogiłach. Kiedy otacza nas tłum ludzi, nietrudno o wypadek. Warto zastosować kilka praktycznych rad, dotyczących zachowania na cmentarzu. W ten sposób zwiększymy bezpieczeństwo - swoje i bliskich. Pamiętajmy, aby unikać głośnych rozmów, wybuchów śmiechu i - jeśli to możliwe - rozmów telefonicznych. To nie wszystko!

Płonące znicze na cmentarzu. To poważne zagrożenie!

O zagrożeniach na cmentarzu rozmawialiśmy z Julią Bugajską z Wrocławia. Lata mijają, a te dobre rady nadal warto przypominać. Niebezpieczeństwo wiąże się chociażby z płonącymi zniczami. Przy wszelkich działaniach, związanych z ogniem zawsze trzeba uważać.

Znicz zapalajmy specjalną zapalniczką, trzymając go w wyprostowanej ręce, jak najdalej od nas. Pamiętajmy też, że ogniem szybko mogą zająć się szaliki, apaszki, a nawet płaszcze - podkreśliła Julia Bugajska.

Zalecamy osobom z długimi włosami spięcie ich przed wyjściem na cmentarz. Jeżeli mamy możliwość, wybierzmy krótsze kurtki lub płaszcze. Na 1 listopada zapowiadane są typowo jesienne temperatury, więc najcieplejsze płaszcze nie będą nam potrzebne.

Uwaga na złodziei. 1 listopada okazją dla przestępców

Przypominamy - kieszonkowcy nie mają tego dnia wolnego. Mało tego, to dla nich okazja, z której na pewno będą próbowali skorzystać. Złodzieje chętnie wykorzystają tłumy do okradzenia niczego nieświadomych odwiedzających. Zabezpieczmy cenne rzeczy, a wszelkie podejrzane zachowania zgłaszajmy służbom. Jeśli jedziecie na Wszystkich Świętych do innego miasta, zwracajcie uwagę na zachowania innych kierowców i sami zachowajcie szczególną ostrożność, ponieważ ruch będzie wzmożony. O ew. utrudnieniach przeczytacie w lokalnych oddziałach "Super Expressu".