i Autor: archiwum serwisu Wyciek ropy na terenie Torunia! Pilna akcja służb

Uwaga!

Wyciek ropy na terenie Torunia! Strażacy i chemicy w akcji

To nie jest spokojny początek tygodnia w Toruniu. W Porcie Zimowym przy ul. ks. Popiełuszki doszło do wycieku ropy. Stało się tak w wyniku częściowego zatopienia łódki. Do akcji ruszyli strażacy. Więcej informacji znajdziecie poniżej.