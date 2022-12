737 Flight Club to jak sama nazwa wskazuje miejsce, które spodoba się miłośnikom samolotów, ale nie tylko. Jeśli lubisz dobrą muzykę i klimatyczne wnętrza, to miejsce dla Ciebie! 737 Flight Club jest rodzinnym klubem muzycznym, stworzonym przez ludzi z wielką pasją do muzyki, którzy chętnie zarażają nią innych. Jest to z pewnością jeden z powodów, dla których warto spędzić tu trochę czasu. To właśnie Ci ludzie — z wielkim zamiłowaniem do muzykowania, tworzą tu na co dzień niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju klimat, który z pewnością spodoba się każdemu. W piątki i soboty można usłyszeć muzykę na żywo. Odlot po doznaniach muzycznych gwarantowany! Ciekawostka – jeśli sam chcesz się poczuć jak gwiazda rocka, tutaj spełnisz to marzenie! W lokalu znajduje się scena wyposażona w wysokiej klasy instrumenty, możesz wystąpić na scenie ze swoim zespołem, bądź też na Jam session, które jest organizowane w każdą środę od godziny 17.00. Na takie spotkanie wystarczy wziąć ze sobą uśmiech i chęć do zabawy!

Gratka dla fanów samolotów

Jeśli kochasz samoloty, marzysz o zostaniu pilotem lub po prostu chcesz doświadczyć czegoś ciekawego, spędzić czas w wyjątkowy sposób, wizyta w tym miejscu jest obowiązkowa! Znajdziesz tu symulator lotu - samolotu Boeing 737! Będziesz mógł/mogła poczuć się jak prawdziwy pilot, doświadczyć na własnej skórze tego, jak wygląda pilotowanie takiej ogromnej maszyny. Warto dodać, że jest to jedyne takie miejsce w Toruniu, w którym sprawdzisz się jako pilot. Jeśli nie jesteś fanem samolotów, ale znasz kogoś, kto nim jest, voucher do 737 Flight Club będzie doskonałym prezentem świątecznym! Ale nie tylko, to świetny prezent z okazji urodzin, czy na wieczór kawalerski lub panieński. Daje on gwarancję niesamowitych i niezapomnianych przeżyć, co sprawi, że obdarowana osoba będzie zawsze z uśmiechem wspominała tak innowacyjny prezent.

Wyjątkowe miejsce w sercu Torunia. Możesz sprawdzić się jako pilot samolotu Boeing 737!

Gdzie znajdę 737 Flight Club?

Klub znajduje się w samym centrum Torunia, a konkretnie w Arenie Toruń ul. Bema 73/89. jest otwarty od niedzieli do czwartku w godzinach 17.00-22.00, a w piątki i soboty w godzinach 16.00-2.00.