Pieszy wtargnął pod Audi. 21-latka nie zdążyła zareagować. Mężczyzna nie żyje

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-10-24 10:38

Tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce w Rogówku pod Toruniem (województwo kujawsko-pomorskie). Nie żyje 57-letni mężczyzna. Policjanci wstępnie ustalił, że wszedł na DK nr 15 poza przejściem dla pieszych. Mamy też informacje na temat 21-letniej kierującej Audi.

Wypadek policja

i

Autor: Grzegorz Czapski/ Shutterstock Wypadek policja
  • Starszy sierżant Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu poinformował nas, że w miniony czwartek (23.10.2025), około godziny 17:35 na drodze krajowej nr 15 w Rogówku (gmina Lubicz) doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca samochodem osobowym marki Audi, 21-letnia kobieta, jadąc w kierunku Torunia, potrąciła mężczyznę, który przekraczał jezdnię poza przejściem dla pieszych
  • 57-letni pieszy zmarł. Funkcjonariusze przebadali kierującą i mają apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego!
  • Więcej szczegółów na se.pl.

Wypadek w Rogówku pod Toruniem. Pieszy zginął na DK 15

O godzinie 17:30 jest już ciemno. Widoczność jest ograniczona i trzeba zachować szczególną ostrożność. Niestety, 57-letni pieszy nie zadbał o bezpieczeństwo i zapłacił za to najwyższą cenę. 21-letnia kierująca Audi potrąciła mężczyznę, który - według wstępnych ustaleń policji - przechodził poza miejscem wyznaczonym.

- 21-letnia kierująca autem została przebadana przez policjantów na zawartość alkoholu w organizmie, była trzeźwa. Prowadzone w tej sprawie śledztwo ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku - podkreśla st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Apel policji po tragedii w gminie Lubicz

Funkcjonariusze przypominają, że jesienią warunki na drogach stają się bardziej wymagające. Częste opady deszczu, mokra nawierzchnia, mgły oraz szybciej zapadający zmrok znacznie ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania.

- Apelujemy zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Piesi powinni pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym, zachęcamy, by nosić je także na terenie zabudowanym. Nawet niewielki odblask może uratować życie - zapewnia st. sierż. Sebastian Pypczyński. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Niespełna godzinę po wypadku na DK nr 15, do kolejnego drogowego zdarzenia doszło na A1 w Nowym Dworze. Samochód ciężarowy przewożący palety z mięsem przewrócił się, a kierowca został ranny i trafił do szpitala.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III
Pytanie 1 z 10
Chętnie czytam czasopisma techniczne

Polecany artykuł:

Dron wojskowy spadł w Inowrocławiu. "Uszkodził dwa samochody i budynek!"
Groby polskich rajdowców. Kierowcy ginęli w strasznych wypadkach. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJA TORUŃ
WYPADEK KUJAWSKO-POMORSKIE