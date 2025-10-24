Pieszy wtargnął pod Audi. 21-latka nie zdążyła zareagować. Mężczyzna nie żyje

Starszy sierżant Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu poinformował nas, że w miniony czwartek (23.10.2025), około godziny 17:35 na drodze krajowej nr 15 w Rogówku (gmina Lubicz) doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci, kierująca samochodem osobowym marki Audi, 21-letnia kobieta, jadąc w kierunku Torunia, potrąciła mężczyznę, który przekraczał jezdnię poza przejściem dla pieszych

57-letni pieszy zmarł. Funkcjonariusze przebadali kierującą i mają apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego!

Wypadek w Rogówku pod Toruniem. Pieszy zginął na DK 15

O godzinie 17:30 jest już ciemno. Widoczność jest ograniczona i trzeba zachować szczególną ostrożność. Niestety, 57-letni pieszy nie zadbał o bezpieczeństwo i zapłacił za to najwyższą cenę. 21-letnia kierująca Audi potrąciła mężczyznę, który - według wstępnych ustaleń policji - przechodził poza miejscem wyznaczonym.

- 21-letnia kierująca autem została przebadana przez policjantów na zawartość alkoholu w organizmie, była trzeźwa. Prowadzone w tej sprawie śledztwo ma wyjaśnić szczegółowe okoliczności i przyczynę tego tragicznego w skutkach wypadku - podkreśla st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Apel policji po tragedii w gminie Lubicz

Funkcjonariusze przypominają, że jesienią warunki na drogach stają się bardziej wymagające. Częste opady deszczu, mokra nawierzchnia, mgły oraz szybciej zapadający zmrok znacznie ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania.

- Apelujemy zarówno do kierowców, jak i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności. Piesi powinni pamiętać o obowiązku noszenia elementów odblaskowych poza obszarem zabudowanym, zachęcamy, by nosić je także na terenie zabudowanym. Nawet niewielki odblask może uratować życie - zapewnia st. sierż. Sebastian Pypczyński. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Niespełna godzinę po wypadku na DK nr 15, do kolejnego drogowego zdarzenia doszło na A1 w Nowym Dworze. Samochód ciężarowy przewożący palety z mięsem przewrócił się, a kierowca został ranny i trafił do szpitala.

