Ciężarówka przewróciła się na A1 w Nowym Dworze. Kierowca ranny, droga zablokowana!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2025-10-23 20:11

Na autostradzie A1 w miejscowości Nowy Dwór doszło do groźnego wypadku – samochód ciężarowy przewożący palety z mięsem przewrócił się, a kierowca został ranny i trafił do szpitala. Przejazd w kierunku Gdańska jest całkowicie niemożliwy – informuje TVP Bydgoszcz.

Super Express Google News
  • Wypadek na autostradzie A1 w Nowym Dworze zablokował ruch w kierunku Gdańska.
  • Ciężarówka przewożąca mięso przewróciła się po pęknięciu opony, raniąc kierowcę.
  • Policja apeluje o wybieranie alternatywnych tras, utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.
  • Sprawdź, jak uniknąć korków i bezpiecznie dotrzeć do celu!

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 października, około godziny 18:15 na 129,5 km autostrady A1 w miejscowości Nowy Dwór. Jak informuje TVP Bydgoszcz, w pojeździe doszło do pęknięcia opony, w wyniku czego kierowca stracił panowanie nad ciężarówką. Samochód ciężarowy przewożący palety z mięsem przewrócił się i zablokował oba pasy ruchu. Kierujący pojazdem został ranny i przewieziony do szpitala.

Zobacz także: Agnieszka zmieniła życie 2-letniej dziewczynki w piekło. Młoda mama za kratami. Opis cierpień dziecka poraża

Przejazd w kierunku Gdańska jest całkowicie niemożliwy. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, które zabezpieczają teren wypadku i usuwają skutki zdarzenia. Policja apeluje do kierowców o wybór tras alternatywnych i zachowanie ostrożności.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego osoby planujące podróż autostradą A1 powinny śledzić bieżące komunikaty drogowe i korzystać z wyznaczonych objazdów.

Ciężarówka przewrócił się na A1 w Nowym Dworze. Kierowca ranny, droga zablokowana!
6 zdjęć
Kraków: Piotr B. jechał pijany alejami, spowodował wypadek, zabił kolegę - wraca do aresztu tymczasowego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AUTOSTRADA A1
A1 WYPADEK
WYPADEK A1
A1
WYPADEK NA A1