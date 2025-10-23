Ciężarówka przewróciła się na A1 w Nowym Dworze. Kierowca ranny, droga zablokowana!

Wypadek na autostradzie A1 w Nowym Dworze zablokował ruch w kierunku Gdańska.

Ciężarówka przewożąca mięso przewróciła się po pęknięciu opony, raniąc kierowcę.

Policja apeluje o wybieranie alternatywnych tras, utrudnienia mogą potrwać wiele godzin.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 23 października, około godziny 18:15 na 129,5 km autostrady A1 w miejscowości Nowy Dwór. Jak informuje TVP Bydgoszcz, w pojeździe doszło do pęknięcia opony, w wyniku czego kierowca stracił panowanie nad ciężarówką. Samochód ciężarowy przewożący palety z mięsem przewrócił się i zablokował oba pasy ruchu. Kierujący pojazdem został ranny i przewieziony do szpitala.

Przejazd w kierunku Gdańska jest całkowicie niemożliwy. Na miejscu pracują zastępy straży pożarnej, które zabezpieczają teren wypadku i usuwają skutki zdarzenia. Policja apeluje do kierowców o wybór tras alternatywnych i zachowanie ostrożności.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, dlatego osoby planujące podróż autostradą A1 powinny śledzić bieżące komunikaty drogowe i korzystać z wyznaczonych objazdów.