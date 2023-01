Wysłali za nim list gończy z powodu... ogrodowych mebli! Liczba zarzutów dla 28-latka szokuje

Oszuści internetowi działają nie od dziś, ale takiego przypadku jeszcze nie opisywaliśmy. Szczegóły przekazała naszej redakcji oficer prasowa KPP w Inowrocławiu. Policjanci prowadzili postępowanie karne od 2021 roku. Proceder przestępczy polegał na tym, że mężczyzna oferował meble ogłaszając się na różnych portalach. - Chętni klienci płacili przelewem wymaganą kwotę i towaru nie otrzymywali. Sprzedający bowiem nigdy takiego towaru nie posiadał, a z tak wielu ofert uczynił sobie stałe źródło dochodu - wyjaśniła asp. szt. Izabella Drobniecka z inowrocławskiej komendy.

List gończy za 28-latkiem z Kruszwicy. Oszust miał konkretną metodę

Policjantka dodała, że 28-latek "działał" na terenie całego kraju. Dlatego został za nim wydany list gończy. Policjanci z komisariatu w Kruszwicy i inowrocławscy kryminalni w lipcu ubiegłego roku uzyskali informację, że poszukiwany przebywa w jednym z mieszkań na terenie Bydgoszczy. Tam został zatrzymany. Zabezpieczony sprzęt komputerowy i zbadane przez biegłych treści dały odpowiedź na to, jak oszust działał.

- Mężczyzna podając się za różne osoby oferował do sprzedaży przez internet meble ogrodowe. Założył osiem kont w różnych bankach, na które kupujący przesyłali mu pieniądze. Nigdy nie wysyłał towaru, bo go po prostu nie miał. Sprawca oszukał wiele osób. Zebrany materiał dowodowy przeciwko 28-latkowi doprowadził wówczas w lipcu do tego, że usłyszał on zarzuty popełnienia 260 przestępstw. Na 3 miesiące został również tymczasowo aresztowany, który to areszt jest nadal przez sąd przedłużany - przekazała asp. szt. Drobniecka.

Ponad 300 zarzutów dla oszusta. Grozi mu 12 lat więzienia

Policjantka z Inowrocławia podkreśliła też, że sprawa nie skończyła się na opisywanych wyżej zarzutach. Kryminalni nadal pracowali nad szczegółami i one pogrążały zatrzymanego.

- W dalszym ciągu spływały materiały z terenu kraju o popełnionych przez podejrzanego oszustwach. Ostatecznie mężczyzna usłyszał 335 zarzutów, a postępowanie zostało zakończone aktem oskarżenia. Za oszustwa, z których uczynił sobie stałe źródło dochodu, grozi mężczyźnie kara do 12 lat więzienia - podsumowała asp. szt. Drobniecka.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Padłeś kiedy ofiarą oszustwa internetowego? Tak Nie Trudno powiedzieć