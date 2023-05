i Autor: Policja zatrzymany

Jak to możliwe?!

Wyszedł z więzienia i po dwóch dniach wpadł w ręce policji! To, co zrobił 24-latek przeraża

Chełmżyńscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który dwa dni wcześniej opuścił zakład karny. 24-latek ani myślał o poprawie. To, co zrobił jest nie do pomyślenia dla normalnego człowieka. Teraz grozi mu nawet 7,5 roku więzienia. Szczegóły na se.pl.