Jako pierwsi o wypadku w Chełmży poinformowali strażacy z KM PSP w Toruniu. Wezwanie wpłynęło do służb w środę (15 marca 2023 r.) ok. godziny 14:37. Na miejscu potwierdzono, że zderzyły się samochód osobowy i motocykl. Zdjęcia pokazują, że mamy do czynienia z bardzo niepokojącym zdarzeniem. Wszystko działo się przy ul. Kościuszki. - 28-letni motocyklista doznał ciężkich obrażeń ciała - powiedział nam st. asp. Wojciech Chrostowski z biura prasowego KMP w Toruniu.

Poważny wypadek w Chełmży. Motocyklista walczy o życie. Znamy ustalenia policji

- 50-letni kierowca samochodu osobowego wyjeżdżał z drogi gruntowej i doszło do zderzenia z motocyklistą, jadącym w kierunku centrum - powiedział nam starszy aspirant Chrostowski. Policjanci prowadzą w tej sprawie postępowanie. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że kierowca toyoty wymusił pierwszeństwo. Czy któryś z pojazdów jechał za szybko? Tego na razie nie wiadomo.

Młody motocyklista jest w stanie ciężkim. Medycy robią wszystko, aby uratować jego życie. Do lecznicy przetransportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Trzymamy kciuki za powrót do zdrowia 28-latka. Służby apelują do wszystkich uczestników ruchu o ostrożność. Do tematu będziemy wracać. Pod tekstem zamieszczamy zdjęcia z miejsca wypadku. Materiały dzięki uprzejmości strażaków z KM PSP w Toruniu.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację.

