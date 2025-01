Wywieźli 19-latka do lasu i zgotowali mu piekło. "Sytuacja rodem z filmów gangsterskich"

Chełmno: Wywieźli 19-latka do lasu i brutalnie pobili

O sprawie z województwa kujawsko-pomorskiego informuje nas podkomisarz Tomasz Zieliński, oficer prasowy KPP w Chełmnie. W ubiegłym tygodniu, trzej sprawcy wciągnęli 19-latka do samochodu i wywieźli do lasu. To był dopiero początek koszmaru młodego mężczyzny. - Tam cała trójka zaczęła bić swoją ofiarę pałkami, a następnie zabrali mu jego odzież i posiadane przedmioty, pozostawiając w lesie. Pobity chłopak poszedł do najbliższych zabudowań, skąd została wezwana pomoc - opisuje zdarzenie funkcjonariusz z Chełmna.

Pokrzywdzony znał jednego z podejrzanych mężczyzn i powodem całej sytuacji miały być ich prywatne porachunki. Czynności wykonane przez chełmińskich mundurowych pozwoliły na zatrzymanie dwóch mieszkańców Chełmna w wieku 17 i 20 lat, a także 45-letniego mieszkańca Świecia - dodaje podkomisarz Tomasz Zieliński z KPP w Chełmnie.

Uprawiali "gangsterkę" w Chełmnie. Grozi im długie więzienie

Szokujący w tej sprawie jest również wiek najmłodszego ze sprawców. Mówimy o osobie niepełnoletniej. Funkcjonariusz przekazuje, że cała trójka usłyszała zarzuty, za które mogą spędzić za kratami nawet 8 lat. Decyzją sądu, podejrzani trafili tymczasowo na 2 miesiące do aresztu, o co wnioskowali śledczy. 17-latek będzie odpowiadał jak dorosły.

