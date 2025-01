Atak zimy jest już pewny. Śnieg to zaledwie początek. Mamy konkretne daty i szczegóły

Toruń: 2025 rok zaczął od próby kradzieży

40-letni recydywista "nie próżnował" na sam koniec 2024 roku i podczas sylwestrowej nocy. Młodszy aspirant Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu poinformował nas, że 1 stycznia, około godziny 4:00 policjanci z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście zostali powiadomieni o usiłowaniu kradzieży z włamaniem do jednego z domów jednorodzinnych na toruńskich Wrzosach. Złodziejaszek nie spodziewał się, że właściciel odważnie stawi mu czoła.

Mundurowi, którzy zostali skierowani na miejsce ustalili, że włamywacz został spłoszony przez właściciela. Pomimo tego, że sprawca niczego nie ukradł, swoim działaniem spowodował straty, które pokrzywdzony oszacował na kwotę 1100 złotych - wyjaśnia policjant z toruńskiej komendy.

40-latek zatrzymany. Udowodnili mu kolejne grzechy

Już 2 stycznia sprawca był w rękach policjantów. W trakcie czynności, funkcjonariusze sprawdzili policyjne bazy danych i ustalili, że Sąd Rejonowy w Toruniu wszczął za nim poszukiwania. Złodziejaszek miał do odbycia karę pół roku pozbawienia wolności.

W piątek (3.01), śledczy zajmujący się zwalczaniem przestępczości przeciwko mieniu przeanalizowali podobne przypadki zgłoszone na ich terenie i udowodnili mu dodatkowo:

usiłowanie kradzieży z włamaniem do pomieszczenia gospodarczego na Chełmińskim Przedmieściu,

włamanie do sklepu na Wrzosach i kradzież z jego wnętrza kilkudziesięciu paczek papierosów i wkładów tytoniowych.

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu łącznie trzech zarzutów, wszystkie w warunkach tzw. multirecydywy. Za kradzież z włamaniem, kodeks karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności, ale z uwagi na powrót do przestępstwa wymiar kary może ulec zwiększeniu. 40-latek trafił już do zakładu karnego - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.

