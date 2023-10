Rydzyk w rozpaczy. Brakuje pieniędzy do biznesu. "Trzeba wszystkich obudzić do odpowiedzialności"

Wszystkich Świętych w Toruniu to m.in. kwesta na cmentarzu św. Jerzego, która jest tradycją od wielu lat. W tym roku celem jest renowacja kwatery Glińskich, położonej w części należącej do parafii śś. Janów. Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia opisują ją jako duże, ciekawe artystycznie założenie nagrobne, upamiętniające rodzinę toruńskich przedsiębiorców, rzemieślników i zaangażowanych patriotów. Nestor rodu Teodor Gliński (1870-1928) był twórcą i właścicielem firmy rodzinnej zajmującej się blacharstwem, a także wpływowym członkiem cechu rzemieślniczego naszego miasta. Pochodził z Warmii, gdzie działał na rzecz Polski w czasie plebiscytu po I wojnie światowej. W Toruniu znalazł drugi dom. Tu jego syn, także Teodor, współorganizował miejskie obchody 700-lecia istnienia Torunia, nazywanego z tej okazji Grodem Kopernika. W 1935 roku jako radca Izby Rzemieślniczej organizował wojewódzkie obchody Święta Rzemiosła Pomorskiego. To właśnie rodzina Glińskich prowadziła prace blacharskie na budynku Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej, czyli dzisiejszym Collegium Maximum UMK.

1 listopada, Wszystkich Świętych w Toruniu: Szczegóły kwesty

- Już po raz dwudziesty pierwszy na toruńskim cmentarzu św. Jerzego Urząd Miasta Torunia wspólnie z Towarzystwem Miłośników Torunia organizuje kwestę na renowację zabytkowych pomników należących do zasłużonych torunian, które nie mają w tej chwili opiekunów - mówi wiceprezydent grodu Kopernika Zbigniew Fiderewicz. - Kwestując od samego początku, zauważam, że z roku na rok torunianie są coraz hojniejsi. Na początku musieliśmy tłumaczyć, dlaczego i w jakim celu kwestujemy. Teraz kwesta stała się toruńską tradycją. Wiele osób już wchodząc na cmentarz ma gotowe pieniądze na datek, niektórzy pytają o wyniki zbiórki oraz prowadzonych prac, a są i tacy, którzy kolekcjonują ulotki informacyjne, bo na tyle zżyli się z tą charytatywną akcją. Zatem i w tym roku zapraszam mieszkańców Torunia do aktywnego udziału w kweście, jak zawsze będziemy czekać z puszkami na cmentarzu św. Jerzego - dodaje.

W kweście organizowanej od 2003 r. przez Urząd Miasta Torunia i Towarzystwo Miłośników Torunia biorą udział znani torunianie i goście Torunia, którzy poświęcają swój wolny czas i chęci, by z puszką w ręku prosić odwiedzających groby o datek na odnowę pięknych, starych pomników, tworzących niezwykłą atmosferę najstarszej toruńskiej nekropolii. W tym roku kwesta potrwa od godz. 8.00 do 14.00, a z puszkami po alejkach cmentarnych krążyć będzie łącznie około 70 osób: samorządowcy, członkowie Towarzystwa Miłośników Torunia, naukowcy, artyści, muzealnicy i konserwatorzy, bracia kurkowi, przewodnicy, dziennikarze, przedsiębiorcy, marynarze ORP Toruń oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Dnia 1 listopada mieszkańcy Torunia mogą skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej, aby łatwo i bezpiecznie dojechać na teren nekropolii. Zmieni się organizacja ruchu w okolicach cmentarzy. Na ten moment wygląda na to, że nie przeszkodzą nam opady deszczu. W związku z tym, wielu torunian wybierze spacer.

