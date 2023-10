Zabójstwo 3-letniego Nikosia z Włocławka. Ziobro składa kasację od wyroku

Kara 25 lat więzienia dla konkubenta matki zabitego Nikosia z Włocławka okazała się dla ministra sprawiedliwości niewystarczająca. Jak poinformowała Prokuratura Krajowa, Zbigniew Ziobro złożył kasację od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. Po tym jak w tej sprawie zmieniono pierwotną kwalifikację czynu, Paweł K. odpowiadał za zabójstwo, znęcanie się psychiczne i fizyczne, połączone ze szczególnym udręczeniem, i za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, natomiast Agnieszka S. była sądzona za pomocnictwo mężczyźnie, za co również usłyszała wyrok 25 lat pozbawienia wolności. Minister sprawiedliwości domaga się teraz zaostrzenia kary dla konkubenta kobiety.

- Jak podkreślił skarżący, nie sposób pojąć, jakim motywem kieruje się sprawca, który katuje i zabija bezbronne 3-letnie dziecko. W przypadku Pawła K. jego wyjątkowy sadyzm wobec chłopca, dla którego de facto stał się opiekunem, będąc w relacji z jego matką, sprawia, że stopień zawinienia oskarżonego należy ocenić jako skrajnie wysoki.

Biegli psychiatrzy orzekli, że czyn, którego dopuścił się oskarżony nie miał charakteru impulsywnego. Przeciwnie, miał on charakter ciągły i wpisywał się w przemyślaną strategię katowania chłopca. Jeden z biegłych ocenił przy tym, że stosunek oskarżonego do popełnionego czynu przeraził badających go medyków. Jego skrucha miała kształt wyłącznie werbalny, natomiast na poziomie emocji pozostawał bezkrytyczny do popełnionego mordu - czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

Minister sprawiedliwości wylicza, co obciąża zabójcę 3-latka

Wśród okoliczności obciążających mężczyznę Ziobro wymienił m.in. fakt, że oskarżony zabił chłopca, będąc pod wpływem narkotyków. Mimo że wiedział, jak wpływają na niego substancje odurzające, które zażywał, stosował je podczas opieki nad dzieckiem. Zdaniem ministra sprawiedliwości brak jest jakichkolwiek szans na resocjalizację Pawła K., który był ponadto wcześniej karana za przestępstwa z użyciem przemocy. W skierowanej do Sądu Najwyższego kasacji prokurator generalny wnosi o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Apelacyjnemu w Gdańsku.