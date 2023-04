Zagrał za 1,50 zł i zgarnął olbrzymie pieniądze! Szczęściarz z Włocławka obiektem zazdrości sąsiadów

Złapał go po służbie

Przedstawiciele Lotto regularnie informują o wysokich wygranych, które padły na terenie całego kraju. Tym razem na liście pojawiła się kolektura przy ul. Pogodnej 14 we Włocławku. Można śmiało powiedzieć, że słońce zaświeciło do gracza, który spróbował swoich sił w Mini Lotto. Los w tej grze kosztuje zaledwie 1,50 zł. A do wygrania jest nawet 400 tysięcy złotych. Szczęściarz postanowił pomóc szczęściu i teraz jest obiektem zazdrości sąsiadów.

Wygrał ogromne pieniądze w Mini Lotto we Włocławku!

Gracz, który 2 kwietnia przyszedł do wspominanej wyżej kolektury we Włocławku zgarnął aż 132 013 zł! Warto dodać, że taka sama wygrana padła w Bydgoszczy, a konkretniej w kolekturze znajdującej się przy ulicy Bora-Komorowskiego 8. Do zwycięzców już ustawiają się przyjaciele i sąsiedzi z pytaniem o pożyczkę. Serdecznie gratulujemy!

Jak grać w Mini Lotto? Wystarczy 1,50 zł, aby włączyć się do gry o 400 tysięcy złotych. Wybieramy 5 liczb z 42. - Możecie wybrać je samodzielnie, bądź zagrać na chybił trafiłzarówno w punkcie sprzedaży, jak i online - czytamy na stronie lotto.pl. Za 9 zł można zwiększyć swoje szanse i grać systemem. Szczegółowa instrukcja znajduje się w serwisie Totalizatora Sportowego. Nasza redakcja przypomina o odpowiedzialnym podejściu do gier hazardowych.

