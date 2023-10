"Zainteresował się" koparką w centrum Torunia. Usłyszał 19 zarzutów

Kto do Senatu z Torunia? PKW podała oficjalne wyniki

40-latek z Łysomic wpadł w ręce policji w minioną sobotę (14.10.2023) około 2:30 w nocy. Funkcjonariusze złapali go na gorącym uczynku. Chwilę wcześniej delikwent próbował pokonać zabezpieczenia wlewu paliwa pojazdu. Jego celem była koparka znajdująca się wówczas na jednym z parkingów w centrum miasta. Jak się okazało, złodziej przemieszczał się alfą romeo, która była specjalnie przygotowana do tego procederu.

- W przestrzeni załadunkowej znajdowały się kanistry i pompy zasysające paliwo. Policjanci ustalili, że mężczyzna prowadził auto mimo cofniętych uprawnień i ciążącego na nim sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, który obowiązuje do listopada 2024 roku. Jego samochód został odholowany, a on sam trafił do policyjnej celi - informuje nas st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

Toruń: 19 zarzutów dla mieszkańca Łysomic

Śledczy przeanalizowali podobne przypadki zgłoszone na ich terenie i zdobyli informacje wskazujące na związek podejrzanego z kolejnymi przestępstwami. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi Łysomic łącznie 18 zarzutów kradzieży i włamań, do których doszło na przestrzeni kilkunastu ostatnich miesięcy.

- Ponadto odpowie za prowadzenie pojazdu mimo cofniętych uprawnień, którego dopuścił się w czasie obowiązywania sądowego zakazu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności - podsumowuje policjant z biura prasowego KMP w Toruniu.

