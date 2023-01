Załamał się po programie telewizyjnym. Teraz zabił 10-letnia córkę i wyskoczył przez okno

Łzy same płyną do oczu

Śmierć na terenie marketu Kaufland we Włocławku. Co tam się wydarzyło?

W sobotę, 21 stycznia, tuż przed godziną siódma rano zadzwonił na policję w Inowrocławiu (kujawsko-pomorskie) i wyznał, że zabił swoje dziecko. Z nieoficjalnych informacji wiadomo, że mężczyzna wcześniej przebywał w szpitalu psychiatrycznym, do którego trafił po tym jak wziął udział w programie telewizyjnym. - On trafił do szpitala po tym programie telewizyjnym. Jego żona teraz trafiła do szpitala psychiatrycznego - mówi nam nasz informator, który zna tło tragedii, do której doszło w Inowrocławiu.

Zwłoki 10-letniej dziewczynki policjanci znaleźli w kałuży krwi. Na ratunek było już za późno. 52-latek ma jeszcze dwie starsze córki. Jedna z nich jest już dorosła i wyprowadziła się z domu, a drugiej w chwili tragedii nie było w mieszkaniu, gdyż nocowała u koleżanki. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się że Aleksander M. nazywany Olkiem, razem z żoną prowadził lokal gastronomiczny. W zeszłym roku małżonkowie wzięli nawet udział w popularnym programie telewizyjnym.