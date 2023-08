W okolicach toruńskich dworców, zwłaszcza po zmroku bywa niebezpiecznie. Niestety, mamy kolejny dowód na potwierdzenie tej tezy. Cała sprawa miała swój początek w środę (2 sierpnia 2023 r.) wieczorem, ale zgłoszenie wpłynęło do dyżurnego komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie dzień później. 14-latek padł ofiarą rozboju przy dworcu kolejowym w Toruniu. - Grupa zamaskowanych, młodych mężczyzn podbiegła do nastolatka i jeden z nich uderzył go pięścią w twarz. W konsekwencji sprawcy zabrali mu zegarek i telefon komórkowy - wyjaśnia st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Toruń: Rozbój na 14-latku i narkotyki. Nastolatkowie zatrzymani

Funkcjonariusz z toruńskiej komendy informuje nas o ustaleniach kryminalnych z Torunia i funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, dzięki którym, już następnego dnia stróże prawa wytypowali czterech sprawców rozboju - trzech 16-latków i 18-latka. Wszyscy to mieszkańcy Torunia. - Policjanci złożyli niezapowiedzianą „wizytę” w ich miejscach zamieszkania. W jednym z pomieszczeń zajmowanych przez 18-latka policjanci znaleźli zawiniątko foliowe z suszem roślinnym - przekazuje st. sierż. Pypczyński. Mężczyzna trafił do radiowozu, a później do celi.

- Z kolei u jednego z 16-latków policjanci wykryli poporcjowany w woreczki susz roślinny i „kryształy”. Mundurowi umieścili nastolatka w policyjnej izbie dziecka, a zakazane środki przekazali do laboratorium kryminalistycznego, gdzie zostaną poddane szczegółowej ekspertyzie. Dwóch pozostałych nieletnich, w obecności opiekunów prawnych usłyszało z ust śledczych zarzuty rozboju. Konsekwencje, jakie poniosą, będą zależały od sądu, bowiem materiały w tej sprawie zostaną przekazane do wydziału rodzinnego i nieletnich - dodaje policjant z Torunia.

Ciężkie zarzuty dla sprawców rozboju z Torunia. To nie wszystko

Z policyjnego komunikatu dowiadujemy się, że w sobotę (5 sierpnia 2023 r.) przywieziony z policyjnej izby dziecka do toruńskiej komendy 16-latek usłyszał zarzuty za złamanie przepisu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz za rozbój. O jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny.

- Tego samego dnia funkcjonariusze doprowadzili zatrzymanego 18-latka do prokuratury, gdzie na podstawie zgromadzonych przez policjantów dowodów zostały mu przedstawione zarzuty rozboju, zniszczenia mienia oraz posiadania narkotyków. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec niego policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego, zakazał opuszczania kraju oraz zbliżania i kontaktowania się ze swoimi kolegami oraz pokrzywdzonym 14-latkiem. Teraz grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności - podsumowuje st. sierż. Pypczyński.

