Zamkną ulicę w centrum Torunia. Zaraz się zacznie! Ustawią mechaniczne zapory

Fala ciepła mknie do Polski. Letnia pogoda kwestią godzin. Synoptycy widzą jeden problem

Przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia zdają sobie sprawę, że majówka to gorący czas. W centrum grodu Kopernika pojawi się wielu mieszkańców i turystów, którzy będą chcieli wypocząć i pozwiedzać m.in. urokliwą starówkę. Wszyscy powinni wziąć pod uwagę zmianę, która będzie obowiązywała już od 30 kwietnia - to właśnie tego dnia po raz pierwszy Bulwar Filadelfijski na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Łaziennej zostanie wyłączony dla ruchu samochodowego.

Na wysokości Ślimaka Getyńskiego i Łaziennej pojawią się wysunięte słupki i ustawione zapory mechaniczne. Dodatkowo w tym czasie zaplanowane są wzmożone patrole Straży Miejskiej i policji, które będą wspierały, pomagały i służyły mieszkańcom oraz turystom - informuje UMT.

Prezydent Torunia "wsłuchuje się w głosy"

Przedstawiciele Urzędu Miasta podkreślają w komunikacie, że zamknięcia Bulwaru Filadelfijskiego w 2024 r. poskutkowały utworzeniem przyjaznego traktu dla mieszkańców i gości naszego miasta. - Wsłuchując się w ich głosy i analizując potoki ruchu, szczególnie w weekendy i święta w miejscu odwiedzanym przez tysiące osób, prezydent Paweł Gulewski zdecydował o zamknięciu Bulwaru dla ruchu kołowego także w tym sezonie turystycznym - podkreśla biuro prasowe UMT.

Pod wpisem pojawiła się burzliwa dyskusja. Część mieszkańców popiera takie działania, ale inni zwracają uwagę na natężenie ruchu, z którym zmierzą się w okolicach Alei Solidarności. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod mapką, związaną z tematem.

i Autor: Urząd Miasta Torunia / torun.pl Zmiana organizacji ruchu na Bulwarze Filadelfijskim w Toruniu

Alternatywa dla samochodu? Urząd Miasta podaje rozwiązania

W komunikacie Magdaleny Winiarskiej z biura prasowego UMT czytamy, że w sąsiedztwie Starego Miasta znajdują się specjalne strefy umożliwiające zatrzymanie autokarów na czas do 15 minut. - To czas, który wystarczy, aby turyści wysiedli z pojazdu, a po zakończeniu zwiedzania, do niego wsiedli i odjechali - przekazują władze miasta.

Punkty do obsługi grup zwiedzających:

Aleja Solidarności (obok Centrum Kulturalno-Kongresowego „Jordanki”)

ul. św. Jakuba (do 30 min.)

ul. Bulwar Filadelfijski (naprzeciw Grodzy V i VI)

Parkingi dla autobusów:

Bulwar Filadelfijski 11/15 (pod mostem drogowym, płatny)

ul. ks. Popiełuszki 1 (parking przy Przystani Toruń, płatny, 10 miejsc postojowych)

ul. Rybaki 2 (za Hotelem Ibis, bezpłatny, 2 miejsca)

ul. gen. S. Skrzyńskiego (obok kolejowego Dworca-Miasto; płatny, 20 miejsc postojowych)

ul. gen. J. Bema (parking Areny Toruń; płatny, 10 miejsc postojowych)

ul. Jonssona 7 (parking przy Motoarenie, płatny, 15 miejsc postojowych)

- Dla tych, którzy do centrum Torunia przyjeżdżają samochodem, przygotowane są miejsca parkingowe w otulinie starówki. Korzystne jest także skorzystanie z parkingów P&R, skąd łatwo można dotrzeć na starówkę komunikacją miejską - podkreśla przedstawicielka UMT i załącza link do mapy z parkingami.