i Autor: Marta Łazarska / CC Pixabay.com / Licencja Creative Commons / Zdjęcie poglądowe Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o wolnej Wigilii. Odpowiedzi powalają! Nie gryźli się w język

Sonda

Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o wolnej Wigilii. Odpowiedzi powalają! Nie gryźli się w język

Wolna Wigilia? Czy to powinien być dzień wolny od pracy? Taki projekt przygotowała Lewica. Odbił się on dużym echem zarówno w sejmie, jak i wśród Polaków. Jeszcze nie wiadomo, czy pomysł zostanie wdrożony w życie. Budzi on dużo wątpliwości. Spytaliśmy mieszkańców Torunia, co sądzą. Odpowiedzi zaskoczą niejednego!