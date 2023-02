Zawodnicy MKS Błyskawica Toruń z sukcesami w Sanoku! Medal pojechał do grodu Kopernika

Takie informacje bardzo lubimy. Short trackowcy z MKS Błyskawica Toruń spisali się znakomicie podczas XXIX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sanoku. Kajetan Fiałkowski skończył z brązowym medalem na dystansie 777 metrów, czwartym miejscem na dystansie 500m i 1000m. Julia Utnicka zajęła dziewiąte miejsce na dystansie 1500m. Agata Zalewska może się pochwalić dziesiątym miejscem na 1000 m. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom!

MKS Błyskawica Toruń. Klub działa od 25 lat

MKS Błyskawica Toruń to klub z 25 stażem. 10 zawodników trenuje pod czujnym okiem szkoleniowca Michała Stoickiego. To właśnie on stał za założeniem klubu. Warto dodać, że Kajetan Fiałkowski w tamtym roku również zdobywał medale na olimpiadzie młodzieży. Utalentowanym zawodnikom życzymy kolejnych sukcesów, a pod tekstem zamieszczamy galerię zdjęć z zawodów Sanoku.

