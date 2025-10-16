Zlikwidowali kopciuchy, a w domu zrobiło się jak w saunie! Mieszkańcy są wściekli

Mieszkańcy dwóch domów w Toruniu nie wiedzą, czy śmiać się, czy płakać. Władze miasta rozebrały ich piece kaflowe, by ograniczyć kopcenie. Teraz, gdy zrobiło się zimno, ich mieszkania ogrzewa ogromny piec na olej – i on też kopci! 16 października w domach naszych rozmówców panowała temperatura niczym w Afryce – aż 32 stopnie Celsjusza.