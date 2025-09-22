Śmiertelne potrącenie na A1. Kierowca ciężarówki zmieniał koło

Zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 21 września, po południu, na autostradzie A1 między węzłami Kowal – Włocławek Zachód w woj. kujawsko-pomorskim. Samochód dostawczy śmiertelnie potrącił kierowcę ciężarówki, który wysiadł, żeby zmienić przebite koło.

Na miejsce wypadku skierowano cztery zastępy straży pożarnej oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Niestety, mimo szybkiej interwencji i podjętej akcji reanimacyjnej, potrąconego mężczyzny nie udało się uratować.

Utrudnienia na A1 trwały blisko 4 godziny

Autostrada A1 na wysokości Smólska była zablokowana przez blisko cztery godziny. Pojazdy na węźle Kowal kierowano na objazd DK19. Później ruch odbywał się tzw. szybkim pasem, ale zablokowany był prawy pas jezdni. Ruch na A1 został przywrócony krótko przed godziną 19:00.

Dzień wcześniej doszło do podobnej tragedii

Do podobnego zdarzenia doszło zaledwie dzień wcześniej we wsi Borki na trasie S61 Ełk-Szczuczyn. W samochód, przy którym dwóch mężczyzn zmieniało koło, uderzyła ciężarówka.

- Kierowca był na zewnątrz pojazdu, w zmianie koła pomagał mu inny mężczyzna - przekazała Interii kom. Kinga Kalinowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Obaj poszkodowani zmarli na miejscu. Kierowca ciężarówki, która uderzyła w stojących na poboczu mężczyzn, nie odniósł poważniejszych obrażeń i był trzeźwy.

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza podczas wykonywania napraw pojazdów na poboczu. Należy wówczas pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i własnym bezpieczeństwie.

