Znalazła tylko jeden plus turnusu w Ciechocinku. Wszystko inne okazało się porażką

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
Marta Kowalska
2025-09-27 5:30

Ciechocinek od lat kojarzy się z tężniami, spokojem i klimatem sprzyjającym zdrowiu. Jednak nie wszyscy kuracjusze wracają stamtąd zadowoleni. Pani Krystyna z Łodzi, która spędziła tam turnus z NFZ, opowiada, że zamiast wypoczynku czekały na nią hałas, brud i rozczarowanie.

Ciechocinek

i

Autor: Pixabay.com
Uzdrowiska w Polsce

Polska może pochwalić się bogatą tradycją uzdrowiskową – na mapie kraju znajduje się kilkadziesiąt miejscowości, w których od dziesięcioleci leczy się choroby i dba o zdrowie. Krynica-Zdrój, Nałęczów, Polanica-Zdrój czy Ciechocinek to tylko niektóre z miast, które przyciągają kuracjuszy niepowtarzalnym klimatem, wodami mineralnymi i profesjonalną opieką medyczną. Dla wielu seniorów wyjazd do sanatorium jest nie tylko formą rehabilitacji, ale też okazją do odpoczynku i spotkań towarzyskich. Choć większość pobytów kończy się zadowoleniem pacjentów, zdarzają się również głosy krytyczne dotyczące standardu ośrodków, jakości usług czy warunków zakwaterowania.

Ciechocinek nie dla każdego? Kuracjuszka wróciła rozczarowana

Pani Krystyna, 78-letnia seniorka cierpiąca na chorobę reumatyczną, otrzymała skierowanie do jednego z sanatoriów w Ciechocinku w ramach leczenia finansowanego przez NFZ. Na kurację pojechała pod koniec sezonu letniego, lecz nie przeszkadzała jej duża liczba turystów czy rodzin z dziećmi. Niestety jednak już pierwszego dnia pobytu zdała sobie sprawę, że ten turnus może nie być takim, jakim go sobie wyobrażała. 

Od samego początku byłam w szoku. Już pierwszego wieczoru zaczęły się głośne imprezy i huczne zabawy Mam 78 lat i przyjechałam na zabiegi, a nie dancingi. Te jednak nie są problemem, bo były w innej części ośrodka. Ale sąsiedzi słuchali głośno muzyki, a cienkie ściany nie pozwalały się wyspać. Nie tego oczekiwałam po uzdrowisku - relacjnowała portalowi Fakt.pl kuracjuszka.

Co ciekawe, jeszcze większe rozgoryczenie wywołały warunki higieniczne w uzdrowisku.

Na stołówce, w pokoju, na korytarzach — wszędzie było widać, że od dawna nikt nie przykładał się do sprzątania. Brudne, klejące się stoły, brak higieny w łazienkach, a do tego kurz w pokoju. Z każdą godziną rosło we mnie obrzydzenie, a chęć do dalszego pobytu zanikała - opowiadała pani Krystyna.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Tak wyglądał Ciechocinek przed laty

Ciechocinek przed laty
10 zdjęć

Turnus w Ciechocinku okazał się porażką

Choć ogólne wrażenia z pobytu były negatywne, pani Krystyna doceniła pracę personelu medycznego. Według kuracjuszki zabiegi na miejscu były na naprawdę wysokim poziomie. 

Niestety, ale historia pani Krystyny nie jest odosobniona, bowiem w mediach społecznościowych i na forach pojawia się coraz więcej podobnych relacji. Ciechocinek wciąż cieszy się renomą i przyciąga wielu gości, ale głosy krytyczne pokazują, że nie wszystkie ośrodki trzymają dawny standard. 

UZDROWISKO
CIECHOCINEK